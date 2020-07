Główne warszawskie indeksy zakończyły dzień na plusie

Na koniec dnia na warszawskim parkiecie WIG20 i WIG zdołały wybić się nad kreskę, dzięki czemu cztery główne indeksy giełdowe rozpoczęły kwartał od wzrostów. Pozytywne nastroje na rynku były efektem lepszych od oczekiwań danych z amerykańskiej gospodarki. Wśród małych i średnich firm od rana przeważały wzrosty, a najmocniej w górę poszedł kurs ML System (+ 36 proc.).

Na środowym zamknięciu WIG20 zyskał 0,77 proc. osiągając poziom 1.772,38 pkt., WIG zwyżkował o 1,08 proc. do 50.104,20 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 2,28 proc. do 3.547,53 pkt., a sWIG80 wzrósł o 1,21 proc. do 13.574,67 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 851 mln zł, z czego 670 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Analitycy wskazują, że w najbliższym czasie rynkom akcji będzie towarzyszyć zmienność wyższa niż zwykle w okresie wakacyjnym.

"Pierwszy dzień III kwartału na giełdach okazał się być emocjonujący. Początkowe spadki wywołane obawami o wzrost zakażeń koronawirusem w USA i wprowadzane restrykcje, zmieniły się we wzrosty po publikacji serii PMI dla europejskich gospodarek. Ten trend był widoczny również w Polsce, choć silniejszym wzrostom będzie stać na przeszkodzie niepewność związana z nadchodzącą II turą wyborów prezydenckich. Możliwe, że WIG20 będzie chciał testować na ile silne jest wsparcie na poziomie 1.700 pkt. Zatem silny wzrost widoczny pod koniec sesji, wywołany dobrym odczytem ISM z amerykańskiej gospodarki, nie powinien być brany za pewnik do dalszych wzrostów" - powiedział analityk DM Banku BPS, Artur Wizner.

Wskaźnik aktywności w przemyśle w USA w czerwcu wzrósł do 52,6 pkt., z 43,1 pkt. w poprzednim miesiącu - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM). To największy wzrost od 1980 r.

W pierwszej części dnia WIG20 pozostawał w okolicy zera, jednak tuż przed południem zaczął wyraźnie zniżkować, ustanawiając dzienne minimum na 1.740 pkt. Po tym indeks zaczął odrabiać straty i na koniec dnia wyszedł na plus, odzwierciedlając tym samym notowania kontraktów terminowych na S&P 500.

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX szedł w dół o 0,3 proc., a S&P 500 zwyżkował o 0,4 proc.

Na GPW w górę poszło 13 z 15 indeksów sektorowych. Najmocniej, bo o 4,6 proc., wzrósł indeks producentów gier. Leki i chemia straciły między 0,1 proc. a 0,4 proc.

Wśród największych spółek po około 2 proc. wzrosły notowania KGHM, Play, CD Projektu i mBanku.

Wizner zwrócił uwagę na 1,8 proc. wzrost PGNiG. We wtorek rosyjski koncern Gazprom poinformował, że przekazał PGNiG 1,5 mld USD nadpłaty za gaz, dostarczany po 1 listopada 2014 roku. Zwrot tej kwoty nakazał stronie rosyjskiej Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie w wyroku z 30 marca 2020 roku.

W dół o niecałe 2 proc. poszedł kurs Cyfrowego Polsatu.

CCC zniżkowało szóstą sesję z rzędu, w środę kurs spadł o 1,1 proc.

"W moim odczuciu, w przypadku CCC inwestorzy ze zbyt mocnym optymizmem patrzyli na otwieranie gospodarek i nie doszacowali ryzyka związanego ze spółką. Niska aktywność zakupowa, pomimo otwarcia galerii handlowych może utrzymywać się przez najbliższe kilka miesięcy" - powiedział Wizner.

Wśród małych i średnich firm od rana przeważały wzrosty, a najmocniej w górę poszedł kurs ML System (+ 36 proc.), który zaczął rosnąć po komunikacie o zawarciu z Guardian Europe umowy o partnerstwie, na podstawie której Guardian, w zamian za wynagrodzenie prowizyjne, będzie podejmował działania w celu promowania produktów ML System i zbierania zamówień na nie, wykorzystując własne kanały dystrybucji i promocji. W ramach współpracy produkty ML System będą oferowane w sieci sprzedaży partnera na całym świecie.

Mocne wzrosty odnotowały także: LiveChat, Mabion i Polenergia - po 9 proc., 11 bit studios i Rainbow Tours - po 8 proc. i DataWalk - o 7 proc.

Kurs LiveChatu zakończył dzień na rekordowym poziomie 69,4 zł. Wyniki LiveChat Software w czwartym kwartale 2019/2020 okazały się lepsze od konsensusu PAP Biznes - EBITDA wyniosła 26,1 mln zł wobec konsensusu 23,8 mln zł. Spółka podała również we wtorek, że chce wypłacić z zysku za rok obrotowy 2019/2020 dywidendę, która łącznie z dwiema zaliczkami wyniesie 2,48 zł na akcję.

Rainbow Tours podało, że w 2019 r. miało 28,6 mln zł zysku netto wobec 7,6 mln zł rok wcześniej.

DataWalk przerwał serię sześciu spadkowych sesji z rzędu, a kurs 11 bit odbił po dwudniowym spadku o ponad 20 proc.

O 5 proc., przy obrotach przekraczających 9 mln zł, wzrósł kurs Ten Square Games. Analityk Haitong Banku Konrad Księżopolski ocenił, że przychody flagowej gry studia, "Fishing Clash", w czerwcu mogły wynieść ok. 52,5 mln zł, a rentowność gry mogła znacząco wzrosnąć dzięki niższym nakładom marketingowym.

Z kolei w dół, po wynikach finansowych, poszedł kurs Rafako (-12,6 proc.). Spółka podała, że w 2019 r. miała 473 mln zł straty netto, przypadającej akcjonariuszom j.d., wobec 34 mln zł zysku rok wcześniej.

Na szerokim rynku mocno spadł kurs PBG (-37 proc.). Spółka zaraportowała, że strata netto wyniosła w 2019 r. blisko 4,3 mld zł, podczas gdy strata rok wcześniej wyniosła 39 mln zł.