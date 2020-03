Główny ekonomista ING BŚ: decyzja RPP jest pozytywna dla rynku obligacji, ale negatywna dla złotego

Wtorkowa decyzja RPP jest pozytywna dla rynku obligacji - powiedział PAP główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Benecki. Jest teoretycznie negatywna dla złotego – dodał.

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła we wtorek, po raz pierwszy od pięciu lat, referencyjną stopę procentową o 0,50 pkt. do 1,00 proc. w skali roku, poziomu najniższego w historii - wynika z wtorkowego komunikatu Narodowego Banku Polskiego.

NBP podał, że Rada ustaliła stopę referencyjną na poziomie 1,00 proc. w skali rocznej; stopę lombardową na poziomie 1,50 proc. w skali rocznej; stopę depozytową na poziomie 0,50 proc. w skali rocznej; stopę redyskonta weksli na poziomie 1,05 proc. w skali rocznej; stopę dyskontową weksli na poziomie 1,10 proc. w skali rocznej.

Jak ocenił Rafał Benecki, decyzja RPP jest pozytywna dla rynku obligacji, oznacza wypłaszczenie krzywej. "Cięcie stopy podstawowej o 50 pb nie zaskoczyło, to był scenariusz wyceniany przez rynek. Teoretycznie ta decyzja jest negatywna dla złotego, ale 50pb obniżki stopy podstawowej było w cenach" - dodał.

Według ekonomisty, wdrożenie "na dużą skalę zakupu obligacji skarbowych na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku", to polskie QE, naszym zdaniem jego celem jest ustabilizowanie rynków wtórnego obligacji - wczoraj płynność się załamała co groziło wielkim osłabieniem.

Dodał, że QE otwiera drogę ministrowi finansów, aby ogłosił programy antykryzysowe na dużą skalę, bez ryzyka załamania rynku obligacji jak w 2008 czy 2012-13 roku. "NBP kupuje obligacje rządowe, a więc zmniejsza ryzyko, że podaż obligacji rządowych nie znajdzie popytu, co spowodowałoby załamanie rynku, wzrost rynkowych stóp i załamanie kursu złotego" - wyjaśnił analityk. NBP będzie skupował obligacje na rynku wtórnym (również od banków, które były głównymi finansującymi potrzeby pożyczkowe dotychczas), więc teraz pojawia się wielki nowy kupujący.

Rafał Benecki wskazał, że Rada nie określiła, jaka będzie skala QE i jak długo będzie trwała. Aby program miał sens, kwota powinna być istotna, aby ustabilizować rynek obligacji rządowych i dać miejsce na programy rządowe w znacznie większej skali niż nasze dotychczasowe szacunki. "To oznacza także, iż potrzeby pożyczkowe mogą wzrosnąć do większej kwoty niż nasze dotychczasowe szacunki mówiące o skoku potrzeb netto z 15 mld do 75 mld złotych" - ocenia.

Według ekonomisty, po decyzji NBP o rozpoczęciu QE pojawia się przestrzeń na większe rządowe programy antykryzysowe. "Zakładamy, że rząd może ogłosić działania wartości 1-2 proc. PKB z możliwością dalszego rozszerzenia w przypadku negatywnych scenariuszy" - zaznaczył Benecki.