Główny ekonomista PKO BP: Prognozy Banku Światowego są nadal zbyt ostrożne

Prognozy Banku Światowego są nadal zbyt ostrożne - ocenia główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak podniesienie przez BŚ swojego wcześniejszego szacunku wzrostu PKB w Polsce w 2021 r. Dodał, że większość dużych banków prognozuje wzrost naszego PKB o ponad 5 proc.

W opublikowanym w środę raporcie Bank Światowy (BŚ) podniósł swoją prognozę wzrostu PKB Polski w 2021 r. do 3,8 proc. z 3,5 proc. szacowanych wcześniej. Bank prognozuje, że w 2023 r. wzrost PKB Polski wyniesie 3,9 proc. Raport nie zawiera uzasadnienia, ani prognoz dla innych wskaźników w odniesieniu do Polski.

Według Bujaka, prognozy Banku Światowego są nadal zbyt ostrożne. "Ekonomiści tej instytucji najwyraźniej nie nadążają za szybkim tempem pozytywnych zmian zachodzących w ocenie bieżącej sytuacji i perspektyw polskiej gospodarki" - zaznaczył.

Jak wskazał, większość dużych banków w Polsce prognozuje obecnie, że wzrost gospodarczy w tym roku przekroczy 5 proc.

Dodał, że fala rewizji prognoz w górę w ostatnich tygodniach to efekt szybkiego otwierania gospodarki wraz z szybkim postępem programu szczepień i znaczną poprawą sytuacji epidemicznej.

"W przyszłym roku tempo wzrostu PKB może pozostać powyżej 5 proc., do czego przyczyni się zarówno wykorzystanie dużej wartości środków unijnych wynegocjowanych dla Polski, jak i wpływ Polskiego Ładu - planowane obniżenie obciążeń podatkowo-składkowych dla większości gospodarstw domowych przyczyni się do znacznego wzrostu dochodów do dyspozycji i wzmocnienia wzrostu konsumpcji" - wyjaśnił.

