Głowny Lekarz Weterynarii: trzy nowe ogniska grypy ptaków

Główny Lekarz Weterynarii poinformował we wtorek o wyznaczeniu kolejnych trzech ognisk grypy ptaków: w woj. wielkopolskim, kujawsko-pomorskim oraz w pomorskim. Tym razem wirus zaatakował kury.

Wystąpienie 8., 9. i 10. ogniska grypy ptaków (HPAI) w tym roku potwierdziły badania laboratorium Instytutu Weterynaryjnego w Puławach.

Ognisko HPAI nr 8 stwierdzono w gospodarstwie w miejscowości Kiełpiny (gmina Siedlec, powiat wolsztyński), woj. wielkopolskie, gdzie znajdowało się ok. 320 tys. kur niosek.

Ognisko nr 9 wykryto w gospodarstwie położonym w miejscowości Lisewo (gmina Lisewo, powiat chełmiński), woj. kujawsko-pomorskie, gdzie hodowano 27,6 tys. kur reprodukcyjnych.

Ognisko nr 10 stwierdzono w gospodarstwie w miejscowości Kwakowo (gmina Kobylnica, powiat słupski), woj. pomorskie, utrzymującym 27,6 tys. kur niosek w okresie odchowu.

Służby weterynaryjne przystąpiły do likwidacji stad. Wokół ognisk choroby w promieniu 10 km zostały wyznaczone obszary zapowietrzone i zagrożone.

Jak poinformowała pod koniec ubiegłego tygodnia Inspekcja Weterynaryjna, ptasia grypa występuje także w innych krajach Unii Europejskiej oraz na Ukrainie.

Od 1 do 21 styczna br. najwięcej ognisk grypy ptaków u drobiu stwierdzono we Francji i w Niemczech, natomiast najwięcej przypadków tej choroby u dzikiego ptactwa wykryto w Niemczech i w Danii. We Francji były 132 ogniska grypy ptaków, w Niemczech - 18, a w Polsce 7. Na Ukrainie zarejestrowano 2 ogniska.