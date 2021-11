Główny Urząd Miar przymierza się do Przemysłu 5.0

- Główny Urząd Miar, jako krajowa instytucja metrologiczna, realizuje zadania związane z utrzymaniem wzorców jednostek miar i przekazywaniem ich na teren całego kraju. Odpowiada również za kwestie związane z funkcjonowaniem tachografów, kas fiskalnych, obrotem towarów paczkowanych, a także za zagadnienia dotyczące probiernictwa, czyli badania i cechowania wyrobów z metali szlachetnych i ich stopów – wyjaśnia w rozmowie z WNP.PL prof. Jacek Semaniak, prezes Głównego Urzędu Miar.

Jeżeli skorelujemy to z budowaniem potencjału metrologicznego, który obejmuje naszą kadrę, ale też daje możliwość realizowania nowych wyzwań we współpracy z kadrą metodologiczną polskich uczelni i instytutów badawczych, będziemy mogli rozwijać aktywności w obszarach, których do tej pory nie było w Głównym Urzędzie Miar.- Budowa Kampusu to wyzwanie, do którego Główny Urząd Miar przygotowywał się w ostatnich latach, projekt wszedł w fazę realizacji na początku tego roku. Przewidujemy, że całość prac budowlanych powinna zakończyć się do połowy 2023 roku. Równolegle realizujemy zadania związane z zakupem i instalacją aparatury naukowej w laboratoriach. Pełną funkcjonalność Kampus uzyska z końcem 2023 roku i od pierwszego stycznia 2024 roku będzie działał jako jednostka GUM.Zajmiemy się tam między innymi pracami o charakterze badawczo-rozwojowym w zakresie metrologii naukowej, związanej z wypracowaniem na przykład nowoczesnych wzorców jednostek miar, a wielkie wyzwanie stanowić będą projekty z obszaru metrologii przemysłowej, stymulujące rozwój innowacji i odpowiadające na potrzeby polskich przedsiębiorców.- Otrzymaliśmy ogromne wsparcie ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Źródłem finansowania przedsięwzięcia są bowiem środki kontraktu terytorialnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, z którego pochodzi 165 mln zł przeznaczonych na realizację tej inwestycji. Pozostałe 20 mln zł to wkład budżetu państwa wnoszony przez naszego partnera - Politechnikę Świętokrzyską.Trzeba również podkreślić wielkie zaangażowanie miasta, w którym stanie Kampus. Kielce przekazały na rzecz Skarbu Państwa tereny inwestycyjne pod jego budowę. Jesteśmy pewni, że Kampus przyczyni się do ożywienia gospodarczego i promocji regionu, w którym będzie funkcjonował.Nasz partner - Politechnika Świętokrzyska - będzie odpowiadać za komercjalizację rozwiązań wypracowanych w Kampusie, nam przypada odpowiedzialność za realizację prac badawczo-rozwojowych.- Inicjatywa zrodziła się we współpracy z Ministrem Edukacji i Nauki i dotyczy wsparcia rozwoju metrologii w wymiarze ogólnopolskim poprzez zawiązanie PUM. Skupia on ośrodki naukowe, uczelnie i instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz, w których prowadzona jest działalność w zakresie metrologii naukowej i stosowanej.Oprócz powołania samej Unii, stanowiącej płaszczyznę współpracy i łączenia potencjałów instytucji, zostanie dokonany m.in. przegląd aparatury mającej zastosowanie w pracach związanych z metrologią, aby w przyszłości unikać dublowania zakupów, umiejętnie korzystać z posiadanych zasobów i nawiązywać międzyorganizacyjną współpracę. Przyniesie to efekt skali w zakresie możliwości prowadzenia prac badawczych i wdrożeniowych wykraczających ponad możliwości pojedynczych grup badawczych w jednym ośrodku.- Uruchomienie programu to bardzo ważna inicjatywa Ministra Edukacji i Nauki. Program stanowić będzie realne źródło finansowania konkretnych projektów, istotnych dla rozwoju Głównego Urzędu Miar, a realizowanych przez polskie uczelnie i instytuty badawcze. Pula środków wynosi 20 mln zł.Liczymy, że program, jakiego do tej pory nie było w skali ogólnopolskiej, będzie tworzyć bardzo dobry klimat wokół metrologii, co przyniesie rezultat w postaci konkretnych rozwiązań zaadaptowanych przez gospodarkę. Instytucje naukowe będą mogły aplikować o kwoty do jednego miliona złotych, a rolą prezesa GUM będzie opiniowanie tych projektów z punktu widzenia ich znaczenia dla rozwoju polskiej metrologii, a także ze względu na znaczenie gospodarcze oraz społeczne.- Dla wyjaśnienia tego złożonego układu posłużę się przykładem zmiany czasu. Dla wielu z nas zmiana czasu z letniego na zimowy dokonała się w sposób zgoła niezauważalny, bo nasze telefony komórkowe i komputery są na bieżąco aktualizowane. Nie uświadamiamy sobie, że sam pomiar czasu i czas urzędowy, którym zajmuje się Laboratorium Czasu i Częstotliwości, ma fundamentalne znaczenie nie tylko z punktu widzenia naszego codziennego życia, ale również z punktu widzenia funkcjonowania wielu obszarów życia gospodarczego i społecznego.Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy, że mamy możliwość transferowania czasu z dokładnością do nanosekundy, czyli jednej miliardowej części sekundy. To niewiele jeśli chodzi o skalę czasową, w jakiej poruszamy się na co dzień. Ale to bardzo dużo w przypadku wykorzystania czasu w systemach nawigacyjnych. Bo nanosekunda czy 10 nanosekund dokładności w pomiarze czasu to w przeliczeniu na naszą lokalizację za pomocą systemu GPS trzydzieści centymetrów albo trzy metry. To już przemawia do wyobraźni. A to przecież nie tylko to!- Rozwój technologii jest coraz szybszy, a to wymaga reakcji z naszej strony również w obszarach, które nie były do tej pory oczywiste, np. związanych z nanotechnologiami, gdzie wchodzimy w zakres długości rzędu nanometrów, czyli w zasięg sił i oddziaływań pomiędzy atomami. Tu też musimy mieć przyrządy pomiarowe gwarantujące spójność, właściwość pomiaru.Jeśli potrafimy koordynować czas z dokładnością do nanosekundy, to w procesie transmisji danych, również głosowych za pomocą sieci telekomunikacyjnych, możemy tak dzielić przedział czasowy, aby jednocześnie móc transferować nie jedną czy dwie rozmowy telefoniczne, ale wiele rozmów w tym samym czasie bez wzajemnego zakłócania. Wpływa to na bezpieczeństwo transakcji bankowych czy giełdowych, gdzie wykonanie operacji z pewnym wyprzedzeniem czasowym może rodzić niebezpieczną przewagę.Dochodzą do tego kwestie związane z szeroko rozumianą metrologią współrzędnościową. W tym roku została utworzona narodowa sieć metrologii współrzędnościowej, która skupia politechniki: krakowską, warszawską, poznańską i świętokrzyską. Zajmuje się ona zagadnieniami związanymi z pomiarami współrzędnych i z pomiarami kątów, które dokonują się w reżimach czasowych bardzo ściśle skorelowanych z tempem procesu produkcyjnego, gdzie wszystko odbywa się niezwykle szybko. Aby zapewnić odpowiednią jakość, pewność pomiaru musi być gwarantowana w trybie online. W związku z tym dochodzą do tego kwestie związane z monitorowaniem nie tylko współrzędnych przestrzennych, ale również tego, w jaki sposób proces przebiega w funkcji czasu czy zapewnia powtarzalność.- Dokładnie. Zadaniem GUM jest nie tylko doskonalenie i rozwijanie funkcjonalności naszej instytucji i nadążanie za tempem rozwoju technologii w Polsce i na świecie, ale też zdobycie pozycji lidera i wyprzedzanie innych ośrodków w pewnych obszarach, tj. rozwój metod informatycznych, cyfrowych, związanych z Przemysłem 4.0 czy Przemysłem 5.0.Stoimy przed wyzwaniem zmierzenia się z chmurą różnorakich wyników pomiarów i musimy umieć je opracowywać w reżimie tzw. czasu żywego po to, by zapewnić efektywność procesów produkcyjnych, w których metrologia jest wykorzystywana. Dlatego dbamy o to, żeby być instytucją nowoczesną i nie ustajemy w rozwoju, stając się liderem i pionierem postępu technologicznego oraz wsparcia przemysłu.