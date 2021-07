Gniazdowski z PIE: inflacja nie obniży się znacząco w III kwartale

Inflacja wycofała się z rekordowych odczytów, ale nie obniży się znacząco w III kwartale; powinna oscylować blisko 4,5 proc. - ocenił Michał Gniazdowski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, komentując czwartkowe dane GUS. Według niego średni wzrost cen w tym roku będzie zbliżony do 4 proc.

Jak podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2021 r. wzrosły rdr o 4,4 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,1 proc.

Analityk z zespołu makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego zwrócił uwagę, że spadek CPI w czerwcu z 4,7 proc. do 4,4 proc., który potwierdził GUS, to efekt wolniejszego wzrostu cen usług. PIE szacuje, według dostępnych danych, że inflacja bazowa spadła z 4,0 do 3,6 proc. rdr. "Także wzrost cen paliw był mniejszy niż przed miesiącem - dynamika obniżyła się z 33 do 27,3 proc. r/r." - zaznaczył. Dodał, że szybciej niż w ubiegłych miesiącach rosną natomiast ceny żywności. "Trend ten utrzyma z uwagi na zmiany zachodzące na rynkach globalnych" - spodziewa się ekspert.

Gniazdowski ocenił, że szanse na znaczący spadek inflacji w III kwartale są małe - dalej powinna ona oscylować blisko 4,5 proc. Analityk zwrócił uwagę, że oczekiwania inflacyjne przedsiębiorstw działających w handlu detalicznym jednoznacznie wskazują na dalsze podwyżki cen towarów. W II kwartale 2021 r. indeksy sporządzane przez GUS były wyższe niż przed rokiem we wszystkich województwach poza łódzkim, a w większości regionów widoczny jest trend wzrostowy. "Badanie sugeruje, że podwyżki cen będą częstsze w województwach z największymi miastami - Dolnośląskim, Mazowieckim i Małopolskim" - wskazał.

"Średni wzrost cen w 2021 r będzie zbliżony do 4 proc." - szacuje Gniazdowski. Według PIE inflacja bazowa prawdopodobnie pozostanie stabilna w III kwartale. "Spodziewamy się niższego wzrostu cen usług, równocześnie jednak mocniej wzrosną ceny towarów" - prognozuje ekspert.

