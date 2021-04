Gniazdowski z PIE: w kwietniu wzrost sprzedaży detalicznej powyżej 20 proc.

Sprzedaż detaliczna zwiększyła się w marcu po raz pierwszy od września 2020 r. - wskazuje w komentarzu do czwartkowych danych GUS Michał Gniazdowski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Według eksperta w kwietniu wzrost przekroczy 20 proc.

Jak poinformował w czwartek Główny Urząd Statystyczny, sprzedaż detaliczna w cenach stałych w marcu rdr wzrosła o 15,2 proc.

Analityk PIE zwrócił uwagę, że sprzedaż detaliczna wzrosła w marcu znacznie powyżej rynkowych prognoz (9,7 proc.). "To pierwszy miesiąc, gdzie wskaźnik notuje wzrost od września 2020" - zaznaczył Gniazdowski. Dodał, że dane wskazują na wysoki wzrost sprzedaży w motoryzacji, tekstyliach oraz meblach. "We wszystkich wymienionych grupach w ubiegłym roku doszło do głębokiej zapaści obrotów" - stwierdził.

Ekspert zaznaczył, że ruch w galeriach handlowych jest obecnie o 40 proc. mniejszy niż w styczniu 2020 r. "Rok temu spadek sięgał 60 proc. W mniejszych sklepach obserwujemy podobny ruch jak przed pandemią" - zaznaczył. To wynik o 40-50 pp. lepszy niż przed rokiem.

PIE spodziewa się wysokiego wzrostu sprzedaży detalicznej w II kwartale. "W kwietniu wzrost przekroczy 20 proc. To w dużej mierze efekt niskiej bazy porównawczej" - ocenił Gniazdowski. Ekspert wskazał na optymistyczne nastawienie polskich konsumentów, którzy deklarują największą od początku pandemii chęć ponoszenia dużych wydatków w ciągu następnych 12 miesięcy - np. na zakup mebli czy samochodu. "Wyniki te pozytywnie wyróżniają się na tle Niemiec oraz pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej" - podsumował.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl