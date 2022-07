Goldman Sachs: kolejna podwyżka stóp wyniesie 75 pb

Piątkowy odczyt inflacji poniżej naszych przewidywań na poziomie +16 proc. rdr. Trudno powiedzieć kiedy inflacja osiągnie szczyt i jaki będzie to poziom. Inflacja bazowa może rosnąć do końca roku. Na kolejnym posiedzeniu RPP podniesie stopy o 75 pb - ocenili analitycy Goldman Sachs.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2022 r. wzrosły o 15,6 proc., licząc rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 1,5 proc. - poinformował w piątek Główny Urząd Statystyczny.

Odnosząc się do danych GUS, analitycy banku Goldman Sachs wskazali, że piątkowy odczyt jest poniżej ich prognozy na poziomie 16 proc. rdr i nieco powyższej konsensusu, który wynosił 15,5 proc.

"Wzrost wynikał z wyższej inflacji paliwowej, która wzrosła o 10,3 pkt proc. do +46,7 proc. rok do roku, ale także inflacji bazowej, której krajowy miernik wzrósł, zgodnie z naszymi szacunkami, o 0,7 pkt proc. do +9,2 proc. rok do roku" - podali analitycy.

"Według naszych prognoz inflacja zbliża się do lokalnego szczytu w najbliższych miesiącach" - poinformowali.

Analitycy zastrzegli, że nie są w stanie orzec, kiedy dokładnie przypadnie ten szczyt ani ile wyniesie. "Ponadto oczekujemy, że inflacja bazowa będzie nadal rosła do końca roku" - dodali.

W ocenie Goldman Sachs Rada Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego na posiedzeniu w przyszłym tygodniu podejmie decyzję o kolejnej podwyżce stóp procentowych, która według nich wyniesie 75 pb. Oznacza to, że stopy procentowe wzrosną do +6,75 proc.

