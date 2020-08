Goldman Sachs: optymistyczna prognoza dla światowej gospodarki

Nowa prognoza Goldman Sachs dotycząca PKB najważniejszych gospodarek w latach 2020 i 2021 jest bardziej optymistyczna niż większości innych prywatnych i publicznych instytucji. Według GS światowe PKB w 2020 r. spadnie o 3,3 proc., by wzrosnąć o 6,5 proc. w 2021 r.

Zdaniem analityków Goldman Sachs, PKB USA w 2020 r. spadnie o 5,0 proc., a w 2021 r. wzrośnie o 6,2 proc.

Z kolei dla strefy euro ma być to odpowiednio -7,6 proc. i 7,4 proc. W Niemczech spadek w 2020 r. powinien - według GS - wynieść 5,5 proc., a wzrost w 2021 r. 7,1 proc. Głębszy spadek w 2020 r. (-10,3 proc.) zanotują Francuzi, ale odbicie w kolejnym roku powinno być zdaniem GS silniejsze i wynieść 8,5 proc. We Włoszech ma to być odpowiednio: -9,6 proc. i 7 proc., a w Hiszpanii -12,6 proc. i 9,1 proc.

Jeśli chodzi o Rosję, to analitycy Goldman Sachs przewidują w tym roku spadek o 4 proc. i wzrost o 5 proc. w 2021 r., a dla Japonii: -5,6 proc. i 3,2 proc. Gospodarka chińska powinna w tym roku wzrosnąć o 3 proc., a w następnym - o 8,1 proc.