Goldman Sachs podniósł prognozę cen gazu TTF

Bank inwestycyjny Goldman Sachs podniósł prognozy dot. cen gazu TTF na listopad/grudzień br. do 30 dol./mmBtu. Według ekonomistów w związku z niższym od oczekiwań przesyłem gazu gazociągiem jamalskim ceny tego surowca muszą rosnąć, by zrównoważyć rynek.

Według analityków Goldman Sachs (GS), "w związku ze znacznie niższym od oczekiwań przesyłem gazu gazociągiem jamalskim ceny tego surowca nadal muszą rosnąć, aby zrównoważyć rynek".

Eksperci wskazali, że rezerwacja przez Gazprom przepustowości gazu gazociągiem Jamał na listopad na poziomie ok. 31 nmcm/d "zawiodła" rynek, który spodziewał się przepustowości rzędu 75 mcm/d.

Analitycy GS zaobserwowali zmniejszanie konsumpcji gazu w przemyśle i częściowe zastępowanie go ropą. W związku z tym, GS podniósł prognozy cen kontraktów TTF na listopad/grudzień 2021 r. "do 30 dol./mmBtu z 17,60 dol. poprzednio, wobec obecnych kontraktów terminowych na poziomie ok. 30,30 dol. /mmBtu".

Bank podtrzymał swoją bazową prognozę cen TTF na I kwartał 2022 r. na poziomie 17,60 dol./mmBtu - wobec kontraktów typu forward na poziomie 29,70 USD - przy założeniu "normalizacji rosyjskich przepływów od stycznia".

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl