Goldman Sachs prognozuje mocne odbicie światowej gospodarki

Globalny wzrost gospodarczy w 2021 r. wyniesie 7 proc. - prognozuje bank inwestycyjny Goldman Sachs. Według ekspertów, co najmniej jedna bezpieczna i skuteczna szczepionka przeciw koronawirusowi zostanie zatwierdzona przez amerykańską FDA do końca 2020 r.

Jak szacują eksperci Goldman Sachs, globalna gospodarka wzrośnie w 2021 r. o 7 proc. Optymizm ekonomistów banku wynika, jak podkreśla GS, z trzech powodów.

"Sektory takie jak przemysł wytwórczy i budownictwo - w których bezpośrednia interakcja nie jest niezbędna - nadal odbijają się w kształcie litery V" - wskazano w środowym komunikacie.

Eksperci wiążą też przyszłoroczny wzrost z sektorami usług konsumenckich, które "dostosowują się do nowych warunków za pomocą tanich środków, jak maseczki". Wskazują ponadto na wzrost prawdopodobieństwa, że "co najmniej jedna bezpieczna i skuteczna szczepionka przeciw koronawirusowi" zostanie zatwierdzona przez amerykańską Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) do końca 2020 roku.