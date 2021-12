Goldman Sachs: stopa referencyjna w Polsce wzrośnie do 3 proc.

Stopa referencyjna w Polsce zostanie podniesiona do 3 proc. w pierwszej części przyszłego roku - ocenił bank inwestycyjny Goldman Sachs. Według ekspertów banku Rada Polityki Pieniężnej w kolejnych miesiącach będzie koncentrować się na zbijaniu inflacji.

W środę Narodowy Bank Polski poinformował, że Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy procentowe NBP o 0,50 pkt. proc. Stopa referencyjna wynosi 1,75 proc. w skali rocznej, a stopa lombardowa 2,25 proc. w skali rocznej. Uchwała RPP w tej sprawie weszła w życie 9 grudnia 2021.



Jak przekazał Goldman Sachs (GS), w związku ze środową decyzją RPP o podniesieniu stóp procentowych o 50 bp i "spodziewanym dalszym wzrostem inflacji w najbliższym czasie, eksperci Banku oczekują, że Rada w kolejnych miesiącach będzie koncentrować się na zbijaniu inflacji".



W efekcie, zdaniem analityków GS, "stopa referencyjna w Polsce zostanie podniesiona do 3 proc. w pierwszej części przyszłego roku".



- Ponieważ oczekujemy dalszego wzrostu inflacji w przyszłym miesiącu, a następnie stopniowego spadku inflacji, uważamy, że NBP będzie nadal zaostrzać politykę w nadchodzących miesiącach - wskazali autorzy prognozy.



Do tej pory RPP podwyższyła stopy dwukrotnie. W październiku główna stopa banku centralnego wzrosła z 0,1 do 0,5 proc. W listopadzie została podwyższona do 1,25 proc.

