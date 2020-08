Goldman Sachs: tempo odbudowy gospodarek strefy euro będzie zróżnicowane

Powrót gospodarek w strefie euro do kondycji sprzed pandemii będzie postępował w różnym tempie: Niemcy osiągną ten stan dwa lata przed Hiszpanią - ocenili eksperci banku Goldman Sachs.

"Mimo, że spadek PKB w strefie euro przekroczył 10 proc. i osiągnął 12,1 proc., to i tak był mniejszy, niż przewidywano" - ocenili eksperci Goldman Sachs.

Eksperci Goldman Sachs zredukowali swoje prognozy wzrostu w strefie euro na 8,9 proc. w trzecim kwartale, 3,4 proc. w czwartym kwartale i 7,4 proc. w 2021 r.

Dodali również, że pomimo obniżki ich prognozy i tak są wyższe od konsensusu, oraz odzwierciedlają różnice w tempie odbudowy gospodarki.

Goldman Sachs zwraca jednak uwagę, że rosnąca liczba nowych zachorowań może stanąć na przeszkodzie procesowi powrotu gospodarki do dobrej kondycji.

"Liczba infekcji wzrosła gwałtownie w Hiszpanii, coraz więcej przypadków odnotowuje się we Francji i w Niemczech" - ocenili. Wedle banku to pokazuje, że wirus jest geograficznie skoncentrowany, a liczba hospitalizacji spada, na co wpływ ma również to, że władze szybko reagują, wprowadzając obostrzenia, jak obowiązkowe noszenie maseczek, czy lokalne lockdowny.

Eksperci banku przewidują, że obecnie Europa jest lepiej przygotowana niż w marcu czy kwietniu, na walkę z epidemią w połączeniu z ograniczeniem jej wpływu na gospodarkę. W ich ocenie należy jednak bardzo uważnie monitorować stopy zakażeń.

"PKB strefy euro zalicza rekordowe spadki, realny PKB skurczył się w drugim kwartale o 12,1 proc., skumulowany o 15,3 proc. Spadki w drugim kwartale podzieliły się w kierunku północ-południe, z najniższym obniżeniem się PKB w Niemczech (-10,1 proc.), a najwyższym w Hiszpanii (-18,5 proc.) z Włochami (-12,4 proc.) i Francją (-13,8 proc.) pomiędzy" - napisano w analizie.

Eksperci podali, że spadek jest mniejszy, niż się spodziewano, zarówno z powodu mniejszego wpływu ograniczeń na gospodarkę w kwietniu (szczególnie we Francji) oraz szybszej niż się spodziewano odbudowy gospodarki w maju i czerwcu (zwłaszcza w Niemczech).

Goldman Sachs wskazał, że oczekuje w strefie euro powrotu do poziomu PKB sprzed wybuchu pandemii w ostatnim kwartale 2021 r. Eksperci ocenili, że podział północ-południe w tempie odbudowy gospodarki będzie trwały i Niemcy osiągną stan sprzed pandemii wcześniej (w połowie 2021 r.), niż państwa z południa Europy (Włochy w końcu 2022 r., a Hiszpania w połowie 2023 r.).