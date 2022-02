Goldman Sachs: we wrześniu pierwsza podwyżka stóp EBC

Bank inwestycyjny Goldman Sachs prognozuje, że EBC zacznie szybciej niż oczekiwano zacieśniać politykę monetarną. Według analityków podwyżka stopy depozytowej o 25 pb nastąpi we wrześniu i grudniu 2022 r., co sprawi, że do końca roku spadnie ona do zera.

Z analizy Goldman Sachs (GS) wynika, że Europejski Bank Centralny (EBC) szybciej zacznie zacieśniać politykę monetarną.

Obecnie eksperci GS prognozują, że Rada Prezesów EBC na posiedzeniu marcowym zadecyduje o zakończeniu skupu aktywów w ramach programu APP w czerwcu, "po czym nastąpi podwyżka stopy depozytowej o 25 pb we wrześniu i grudniu 2022 r., co doprowadzi stopę depozytową do zera do końca roku".

Jak wskazano, analitycy "spodziewają się przerwy w zacieśnianiu polityki pieniężnej do czerwca 2023 r. w związku ze spowolnieniem inflacji na początku przyszłego roku".

W ocenie GS kolejne podwyżki stóp mają następować co sześć miesięcy, do osiągnięcia stopy końcowej na poziomie 1,25 proc. w czerwcu 2025 r. Ekonomiści banku zwracają też uwagę, że "ewentualny szybszy niż przewidywany spadek inflacji w drugiej połowie 2022 r. lub gwałtowne zaostrzenie warunków finansowych w miarę wycofywania zakupów aktywów mogą opóźnić rozpoczęcie zacieśniania polityki pieniężnej przez EBC do 2023 r.".

"Szybsza normalizacja globalnego popytu na towary może odwrócić część nadmiernego popytu na towary zbywalne, a tym samym prowadzić do znacznie szybszego spowolnienia inflacji bazowej w drugiej połowie 2022 r. niż obecnie przewidujemy" - ocenił GS.

Dodano, że "wcześniejsze wycofanie wsparcia polityki pieniężnej może oznaczać zaostrzenie warunków finansowych w strefie euro".

