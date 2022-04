Golecki: w 2021 r. w ramach Polskiej Strefy Inwestycji wsparcie o wartości ponad 37 mld zł

W ramach Polskiej Strefy Inwestycji w 2021 r. wydano 713 decyzji o wsparciu na wartość przekraczającą 37,1 mld zł oraz z deklaracją stworzenia 16 tys. 831 miejsc pracy - poinformował w środę wiceminister rozwoju i technologii Mariusz Golecki.

Wyzwania inwestycyjne w Polsce oraz wspieranie inicjatyw private equity były tematem debaty eksperckiej podczas środowej konferencji "Inwestycje jako akcelerator zmian" organizowanej przez Europejski Bank Inwestycyjny, Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Według informacji prasowej przesłanej przez GPW, wiceminister rozwoju i technologii Mariusz Golecki poinformował, że w 2021 r. w ramach Polskiej Strefy Inwestycji wydano 713 decyzji o wsparciu na wartość przekraczającą 37,1 mld zł oraz z deklaracją stworzenia 16 tys. 831 miejsc pracy. W porównaniu do 2020 r. w liczbie projektów zanotowano wzrost o 92 proc. rok do roku, wzrost o 145 proc. wartości inwestycji oraz wzrost o 186 proc. w liczbie nowych miejsc pracy. W ramach PSI (od września 2018 do końca 2021) wydano łącznie 1 521 decyzji o wsparciu, na 73,4 mld zł deklarowanej wartości inwestycji oraz 31 569 nowych miejsc pracy.

Z kolei prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Marek Dietl podkreślał, że Polska pozostaje największym rynkiem inwestycji funduszy private equity i venture capital (PE/VC) w Europie Środkowo-Wschodniej i tylko w 2020 r. zainwestowały tu 431 mln euro, czyli jedną czwartą ogółu środków. Według informacji GPW w ostatnich 5 latach zadebiutowało 41 spółek z portfeli funduszy PE/VC, w tym Allegro, które okazało się jednym z 10 największych IPO na świecie w 2020 r.

"Osobiście duże nadzieje wiążę z EU IPO Fund - funduszem finansowanym przez Komisję Europejską, który będzie inwestował w spółki debiutujące na giełdach. Spółka GPW Ventures, która należy do naszej grupy kapitałowej, jest gotowa zostać partnerem tego europejskiego funduszu i przyciągać na rynek kapitałowy firmy, oferując im finansowania jeszcze przed IPO" - wskazał Marek Dietl, cytowany w komunikacie giełdy.

Szef Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys zwrócił natomiast uwagę, że rynki venture capital i private equity są priorytetowe dla PFR od momentu jego powstania, gdyż jest to kapitał wzrostowy i odgrywa ogromną rolę we wspieraniu polskich przedsiębiorstw, zwłaszcza tych mniejszych. Niestety - jak mówił - polski rynek kapitałowy wciąż jest płytki i brakuje na nim zwłaszcza kapitału o charakterze długoterminowym, co wynika m.in. z braku dobrze ugruntowanych funduszy emerytalnych i ubezpieczeniowych. Stąd - opisywał - PFR wspierał także reformę kapitałowego filaru systemu ubezpieczenień. "Zbliżamy się do 10 mld zł w PPK i to może być ważny element całego ekosystemu w przyszłości" - powiedział.

