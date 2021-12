Golińska: KE zamknęła procedurę naruszeniową

Komisja Europejska 2 grudnia br. zamknęła procedurę naruszeniową w sprawie nieprawidłowego wdrożenia przepisów unijnych dotyczących procedury oceny oddziaływania na środowisko - poinformowała w środę wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska.

W środę na posiedzeniu sejmowej komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa Golińska przedstawiła informację nt. wdrożenia założeń Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzonej w Aarhus 25 czerwca 1998 r., w systemie ochrony przyrody, w tym m.in. możliwości zaskarżania do sądu planów i programów mających znaczenie dla środowiska przez organizacje ekologiczne i podmioty indywidualne.

Odpowiadając posłom opozycji na zarzut, że Polska już płaci duże kary za naruszenie prawa europejskiego m.in. w zakresie ochrony przyrody i niewykonywaniem zaleceń KE naraża sią na kolejne kary, wiceminister Golińska wskazała, że 2 grudnia br. KE zamknęła procedurę naruszeniową 2016/2046. "Czyli udało nam się zamknąć sprawę, która ciągnęła się od 2011 roku" - podała.

Jak dodała, to wtedy pojawiły się pierwsze sygnały z KE o nieprawidłowym wdrożeniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, czyli dyrektywy EIA - w zakresie regulacji dotyczących dostępu zainteresowanej społeczności do wymiaru sprawiedliwości.

Golińska podkreśliła, że skoro Komisja zamknęła procedurę naruszeniową, to uznała, że jej zastrzeżenia zostały wdrożone na tyle dobrze, że nie zgłasza więcej uwag.

