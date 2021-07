Gorąco wokół sprawy zwrotu mienia. Światowe media o nowelizacji KPA w Polsce

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego to cały czas temat w zagranicznych mediach. Tym razem informują one o reakcji Jarosława Kaczyńskiego na słowa izraelskiego ministra spraw zagranicznych Jaira Lapida. Do sprawy odniosły się też niektóre organizacje reprezentujące osoby poszkodowane nacjonalizacją w Polsce po II wojnie światowej.

Dotyka także obywateli polskich

O unikaniu przez Polskę odpowiedzialności za historyczne błędy, które utrudniają możliwość odzyskania swoich własności przez ofiary Holokaustu i ich rodziny - cytuje Światową Żydowską Organizację Restytucyjną w swoim serwisie agencja Bloomberg.Do sprawy odnosi się też Polskie Towarzystwo Ziemiańskie. - Przedmiotowa nowelizacja nie ma nic wspólnego z jakimś rzekomym płaceniem przez Polskę, w chwili obecnej, za hitlerowskie zbrodnie. Odbiera ona natomiast możliwość zwrotu, czy też choćby dochodzenia roszczenia odszkodowawczego przez obywateli polskich, wszelkiej narodowości, za szkodę spowodowaną bezprawnym (podkreślamy bezprawnym i to bezprawnym w świetle dawnych komunistycznych przepisów) pozbawieniem ich mienia, przez władze poprzedniego ustroju. Mienia, z którego dziś wolna Polska najczęściej nadal korzysta.Takie działanie - zdaniem PTZ – już co do samej zasady jest niedopuszczalne, a w przypadku potomków ofiar Holokaustu wydaje się wręcz okrutne - uważa Towarzystwo w swoim liście skierowanym do premiera. Dodaje, że nie chodzi przy tym o żadne tzw. mienie bezspadkowe, gdyż takie - zgodnie z obowiązującym w Polsce już od chyba 100 lat prawem - przechodzi na rzecz Skarbu Państwa i żadna nowelizacja, żadnych przepisów nie jest tu potrzebna. - Chodzi wyłącznie o roszczenia realnych spadkobierców - podkreślają Ziemianie.Zdaniem ich przedstawicieli takie rozwiązanie jest nie tylko wprost sprzeczne z art. 2 Konstytucji i wywodzoną z niego zasadą zaufania do Państwa i stanowionego przezeń prawa, jest nie tylko wprost sprzeczne z art. 77 ust.2 Konstytucji zgodnie z którym "Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.", ono jest przede wszystkim zwyczajnie niegodziwe.- Polskie Towarzystwo Ziemiańskie jako skupiające zarówno jeszcze żyjące osoby, jak i potomków tej chyba najbardziej prześladowanej i poszkodowanej grupy społecznej - tak przez niemieckie i sowieckie władze okupacyjne, jaki i przez władze komunistyczne poprzedniego ustroju - wierzy, że kształt tej nowelizacji jest wyłącznie wynikiem wprowadzenia Pana Premiera w błąd - przypuszczają autorzy listu PTZ do premiera, wierząc, że nie dopuści on, aby to dotąd dumne Państwo stało się beneficjentem bezprawia władz komunistycznych, bez względu na to, czy było to bezprawie skierowane do osób narodowości żydowskiej (ofiar Holokaustu) czy też do rdzennych Polaków.