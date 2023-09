Gorączka złota w NBP. Prezes Glapiński kupuje jak nikt inny

Narodowy Bank Polski w sierpniu znów kupił złoto. Był to piąty miesiąc z rzędu, gdy polski bank centralny zdecydował się na taki ruch. Ostatnie zakupy sprawiają też, że w 2023 roku Polska jest krajem, który kupuje najwięcej złota.

Jak zauważa w poniedziałek "Business Insider Polska", na koniec sierpnia w zasobach NBP znajdowało się ok. 314,4 ton kruszcu, a w tym roku NBP kupił już 84,9 tony kruszcu.

Prezes Glapiński zwiększył polskie rezerwy złota trzykrotnie

Wartość całego złota w skarbcu NBP na koniec poprzedniego miesiąca była wyceniana na 19,65 mld dol., co oznacza, że stanowi ono już 10,8 proc. wszystkich rezerw banku centralnego. Dokładnie rok wcześniej było to ok. 7,9 proc.

Ostatnie zakupy zwiększyły także łączną pulę zakupów złota dokonanych za prezesury Adama Glapińskiego. Gdy 21 czerwca 2016 r. obejmował on stanowisko prezesa banku centralnego, w skarbcu znajdowały się 102,9 tony złota. Ta wartość wcześniej pozostawała niezmienna od początku XXI wieku. Zakupy dokonane przez prezesa Glapińskiego zwiększyły rezerwy ulokowane w kruszcu ponad trzykrotnie.

Jak podaje "BI", NBP z zakupami na poziomie 48,4 ton był też największym nabywcą złota na świecie pośród banków centralnych i odpowiadał za 46 proc. popytu w tym segmencie "klientów" na rynku złota.

Ceny złota rekordowo wysokie, a rezerwy nie muszą gwarantować bezpieczeństwa

Najwyraźniej polskiego banku centralnego nie zrażają ceny złota na światowych rynkach, które w 2023 roku utrzymują się na rekordowym poziomie. W trakcie kryzysu bankowego na początku roku momentami zbliżały się one do granicy rekordu powyżej granicy 2050 dol. za uncję. Od tego czasu wciąż utrzymują się na historycznie wysokim poziomie - nie spadły poniżej granicy 1900 dol. za uncję.

NBP w swojej reklamie zapewnia, że rezerwy w złocie "wzmacniają wiarygodność i gwarantują bezpieczeństwo finansowe Polski i Polaków". Zdania na ten temat wśród ekonomistów są jednak podzielone. Na pewno brak rezerw w złocie nie oznacza od razu problemów. Przykładem są tak bogate kraje jak Kanada czy Norwegia, które nie posiadają żadnych rezerw w złocie. Z drugiej strony posiadające stosunkowo wysokie rezerwy Rosja (5. miejsce na świecie) czy Turcja (11.) w 2023 roku należą akurat do krajów o największych walutowych problemach.

