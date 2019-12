Gorenje na minusie w 2019 r. Chińczycy chcą zmienić strategię, by ratować zyski

Dyrektor generalny Gorenje Lan Lin zapowiedział zmianę sposobu myślenia w jego firmie. Twierdzi, że taki krok jest niezbędny, by wrócić do zyskowności. W tle zmian, jakie wprowadza now, chiński właściciel, pojawiają się głosy protestu.

Jak przekonuje dyrektor, pierwsza połowa 2019 r. była dla firmy bardzo trudna i choć udało się wypracować zysk w kolejnych miesiącach, to bilans będzie na koniec roku ujemny.

Gorenje właśnie przechodzi spore zmiany, które nie tylko przynoszą poprawę wydajności i produkcji, ale i są obiektem dużego zainteresowania w Słowenii. To efekt przejęcia pakietu kontrolnego nad spółka przez Chińczyków.

Wyrazem obaw jest list do premiera, który wystosował burmistrz miasta Velenje, z którym Gorenje związane jest od połowy XX w. Pisze on o niepokojach pracowników w kontekście przenoszenia do stolicy kraju działu administracyjnego marki.

Kluczowa zmiana w kadrach