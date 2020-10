Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia rozpoczyna prace nad strategią na lata 2022-2027

Skupiająca 41 miast i gmin woj. śląskiego Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia rozpoczęła prace nad strategią rozwoju na lata 2022-2027, z perspektywą do 2035 roku. Dokument ma być podstawą działania tej samorządowej struktury oraz ubiegania się o środki - także unijne - na poszczególne projekty.

W środę Zgromadzenie GZM, w którego skład wchodzą prezydenci, burmistrzowie i wójtowie tworzących Metropolię miast i gmin, uchwaliło szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii - w tym tryb prowadzenia konsultacji społecznych. Zakłada się, że projekt dokumentu trafi do konsultacji za około rok, a rok później - w czwartym kwartale 2022 r. - uchwalona będzie ostateczna wersja strategii.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia powstała 1 lipca 2017 r., a zaczęła działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja - mocą ustawy przygotowanej specjalnie dla tego regionu - skupia 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zamieszkanych łącznie przez blisko 2,3 mln osób. Zgodnie z ustawą, zajmuje się m.in. transportem i planowaniem przestrzennym - również plany Metropolii w tych dziedzinach mają być ujęte w przygotowywanej strategii.

Jak tłumaczyła podczas środowej sesji Zgromadzenia GZM wiceprzewodnicząca zarządu Metropolii Danuta Kamińska, długofalowy dokument będzie opracowywany zgodnie z wytycznymi zawartymi w znowelizowanej niedawno ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, która wejdzie w życie 13 listopada br.

Samorządowcy ze Śląska i Zagłębia liczą, że strategia GZM stanie się modelowym dokumentem, na którym będą mogły wzorować się inne samorządowe organizacje. Podstawą strategii będzie diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej obszaru Metropolii, a pakiet dokumentów strategicznych obejmie także zagadnienia związane z uwarunkowaniami i kierunkami zagospodarowania przestrzennego oraz wyznaczenie tzw. obszarów funkcjonalnych. Strategia będzie podstawą ubiegania się o zewnętrzne środki, m.in. unijne.

Przyjęty w środę harmonogram zakłada, że przygotowania do stworzenia strategii potrwają do wiosny przyszłego roku. Później planiści skupią się na stworzeniu diagnozy, a następnie projektu samej strategii, wraz z prognozą jej oddziaływania na środowisko. Jesienią przyszłego roku projekt ma być skierowany do konsultacji społecznych, które potrwają do pierwszych miesięcy 2022 roku. Następnie powstanie wersja końcowa projektu, który jesienią 2022 r. zostanie przyjęty przez Zgromadzenie GZM.