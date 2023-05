Gorsza koniunktura w przemyśle

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w kwietniu wyniósł 46,6 pkt. wobec 48,3 pkt. w marcu - podał S&P Global.

"Kwiecień był kolejnym miesiącem pełnym wyzwań dla polskiego sektora przemysłowego - warunki gospodarcze znów się pogorszyły, w dodatku w największym stopniu od początku roku. Zarówno produkcja, jak i nowe zamówienia spadły od marca, a producenci wciąż likwidowali miejsca pracy w swoich fabrykach i ograniczali aktywność zakupową. Optymizm biznesowy też osłabł. Odnotowano jednak pewne pozytywne zmiany w cenach, które spadły po raz pierwszy od siedmiu lat. Mimo to, w obliczu zwiększonej konkurencji i pogarszającego się popytu, firmy z grubsza dopasowały spadek swoich kosztów do cen wyrobów gotowych" - napisano w komentarzu do wyników badania.

Spadek kosztów produkcji po raz pierwszy od sierpnia 2020 roku

Kwietniowy wskaźnik indeksu osiągnął najniższą wartość od czterech miesięcy.

Badania pokazują, że subindeksy produkcji i nowych zamówień spadły w najszybszym tempie od początku tego roku.

"Ankietowane firmy raportowały, że wysokie ceny i niepewność na rynku nadal odbijają się na popycie. Niektórzy respondenci sugerowali również, że popyt rynkowy w Europie przypomina recesję przemysłową (nowe zamówienia eksportowe spadły w największym stopniu od listopada ubiegłego roku). Popyt osłabł pomimo zasygnalizowanego przez firmy w kwietniu spadku cen wyrobów gotowych" - napisano.

Autorzy badania podają, że koszty produkcji spadły po raz pierwszy od sierpnia 2020 r., w dodatku w najszybszym tempie od trzech lat.

Oceny bieżącej produkcji i nowych zamówień pogorszyły się w najszybszym tempie od początku roku; widać to szczególnie w przypadku zamówień eksportowych - wskazał we wtorek Piotr Popławski z ING Banku Śląskiego w komentarzu do danych S&P Global.

Gorsze oceny bieżącej produkcji oraz nowych zamówień

Zdaniem starszego ekonomisty ING Piotra Popławskiego, ogólny obraz przemysłu nie jest optymistyczny biorąc pod uwagę popyt wewnętrzny i eksportowy. "Wydają się to potwierdzać przemysłowe wskaźniki koniunktury z dużych gospodarek europejskich czy Chin" - wskazał w komentarzu. Jak dodał, jest to jeden z elementów stojących za prognozą ING tegorocznego wzrostu PKB (około 0,5 proc. r/r).

"Pogorszyły się zarówno oceny bieżącej produkcji, jak i nowych zamówień, i to w najszybszym tempie od początku roku. Widać to szczególnie w przypadku zamówień eksportowych (najszybszy spadek od listopada), co przedsiębiorcy wiązali z gorszą sytuacją w Europie" - podkreślił ekonomista.

Jak zaznaczył, ankietowane firmy wskazywały, że na popycie odbijają się wysokie ceny i ogólna niepewność. "Producenci nadal redukowali też miejsca pracy. Zakupy spadły przy tym w tempie najszybszym od trzech miesięcy, gdyż firmy preferowały wykorzystanie już zgromadzonych zapasów" - przekazał. Jednocześnie zwrócił uwagę, że raportowane koszty produkcji spadły pierwszy raz od siedmiu lat. Przy pogarszającym się popycie wymusiło to obniżki cen wyrobów gotowych pierwszy raz od sierpnia 2020 r.

"Słaby popyt krajowy i niepewna sytuacja globalna np. jeżeli chodzi o sytuację w Chinach, sugerują, że procesy dezinflacyjne w kraju będą trwać nadal, podtrzymując oczekiwania na relatywnie szybkie obniżki stóp NBP. Obawiamy się jednak, że spadek inflacji bazowej będzie relatywnie powolny i utrzyma CPI na około 9 proc. r/r w grudniu, wykluczając poluzowanie polityki NBP w tym roku" - ocenił ekonomista ING.

