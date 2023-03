"Gorzki odczyt" inflacji. Żywność droższa aż o 1/4 niż rok temu

Inflacja w marcu wyniosła 16,2 proc. w ujęciu rok do roku i 1,1 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. W ujęciu rocznym szczególnie wysokie okazało się tempo wzrostu cen żywności i energii.

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w marcu 2023 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w porównaniu do marca 2022 roku o 16,2 proc., a w stosunku do lutego 2023 r. wzrosły o 1,1 proc.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych w porównaniu do marca 2022 r. wzrosły o 24 proc., natomiast ceny nośników energii wzrosły w ujęciu rocznym o 26 procent.

Zdaniem analityków jest to zdecydowanie bardziej gorzki niż słodki odczyt, a momentum inflacyjne pozostaje wysokie.

Po tym, jak w styczniu 2023 roku roczny wskaźnik inflacji wyniósł 16,6 proc., a w lutym 18,4 proc., w marcu wyniósł on 16,2 proc.

- Zdecydowanie bardziej gorzki niż słodki odczyt. Za sprawą wysokiej bazy odniesienia czynników niebazowych inflacja CPI w marcu mocno obniżyła się do 16,2 proc. rok do roku, ale inflacja bazowa jeszcze przyspieszyła do ok. 12,2 proc. Momentum inflacyjne pozostaje wysokie, miesiąc do miesiąca wzrost o 1,1 proc. - komentują analitycy Banku Pekao.

- Inflacja CPI rozpoczęła spadek, z 18,4 proc. do 16,2 proc. rok do roku. Powody są mało optymistyczne: odwrócenie wojennych zakupów paliwa, spadek w regulowanej energii. Jednocześnie rośnie inflacja bazowa i żywności - komentują ekonomiści ING.

- Inflacja w marcu spadła z 18,4 do 16,2 proc. Wyhamowały przede wszystkim ceny paliw – ich dynamika obniżyła się do 0,2 proc. rok do roku. Nieco wolniej rosną też ceny energii. Szczyt inflacji jest już za nami, a w kolejnych miesiącach będziemy obserwować powolny spadek wskaźnika CPI - komentują ekonomiści Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Dla porównania wstępny odczyt inflacji CPI w Niemczech za marzec wyniósł 7,4 proc. rok do roku wobec 8,7 proc. w lutym. Wstępny odczyt z Hiszpanii za marzec wskazał natomiast spadek inflacji CPI do poziomu 3,3 proc. w ujęciu rocznym wobec 6 proc. notowanych w lutym.

