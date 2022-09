Gorzów Wlkp.: Bezrobocie w mieście zbliża się do 2 proc.

Stopa bezrobocia w Gorzowie Wielkopolskim kolejny raz spadła – z 2,3 proc. w lipcu br. do 2,2 proc. sierpniu br. Bezrobocie spadło też w powiecie gorzowskim z 3,2 do 3,1 proc., a średnia woj. lubuskiego pozostała na poziomie 4,2 proc. - wynika z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.

Dane dotyczące bezrobocia przekazał w piątek Dariusz Wieczorek z Wydziału Promocji i Informacji UM Gorzowa Wlkp.

Zgodnie z danymi urzędu, stopa bezrobocia w podregionie gorzowskim wynosiła w lipcu 3,7 proc., natomiast w podregionie zielonogórskim 4,5 proc.

W Gorzowie Wlkp. trzech na pięciu (58,7 proc. - 754 osoby) bezrobotnych to kobiety, co piąty (18,4 proc. - 236) nie ukończył 30 lat, a prawie co trzeci (29,2 proc. - 375) ukończył 50. rok życia. Co trzeci bezrobotny w tym mieście to osoba długotrwale pozostająca bez pracy, a co 10. jest osobą niepełnosprawną.

W sierpniu br. w woj. lubuskim najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: strzelecko-drezdeneckim (8,1 proc.), zielonogórskim ziemskim (7 proc.) oraz wschowskim (6,6 proc.), a najniższą w powiecie słubickim (2,1 proc.), w Gorzowie Wlkp. (2,2 proc.) oraz powiecie świebodzińskim (2,7 proc.).

W poprzednim miesiącu do urzędów pracy zgłoszono 3 415 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Było ich o 1 319 więcej niż w lipcu br. Najwięcej w Gorzowie (952) i powiecie wschowskim (488).

Na koniec sierpnia 2022 r., w powiatowych urzędach pracy woj. lubuskiego zarejestrowanych było 15 324 bezrobotnych, w tym 8 860 kobiet, które stanowiły 57,8 proc. ogółu bezrobotnych. W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 135 osób (o 0,9 proc.). W stosunku do sierpnia 2021 r. liczba bezrobotnych była mniejsza o 5 057 osób (o 24,8 proc.).

