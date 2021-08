Gorzów Wlkp.: Dodatkowy milion zł na budowę stadionu lekkoatletycznego

Władze województwa lubuskiego dołożą milion złotych do budowy stadionu lekkoatletycznego w Gorzowie Wlkp. Umowę w tej sprawie marszałek Elżbieta Polak przekazała w piątek prezydentowi Gorzowa Jackowi Wójcickiemu na terenie modernizowanego obiektu sportowego.

Jak poinformował rzecznik gorzowskiego magistratu Wiesław Ciepiela, dofinansowanie z urzędu marszałkowskiego zostanie przeznaczone na budowę nowej trybuny głównej dla widzów, podjazdów dla osób niepełnosprawnych, schodów i murów oporowych.

Pięciorzędowa trybuna będzie mieć 990 miejsc siedzących, w tym przewidziane dla niepełnosprawnych. Z każdego segmentu trybuny przewidziano możliwość zejścia na płytę areny głównej.

Spotkanie było okazją do sprawdzenia, jak przebiegają prace na stadionie lekkoatletycznym. Samorządowcy mieli okazję porozmawiać też z przedstawicielami środowiska sportowców niepełnosprawnych.

Gorzowski Start słynie z lekkoatletów odnoszących sukcesy m.in. na Igrzyskach Paraolimpijskich. Kilku z nich niebawem rozpocznie rywalizację w Tokio.

Na nowym stadionie przy ul. Krasińskiego, który powstaje w miejscu dawnego boiska piłkarskiego, będzie ośmiotorowa bieżnia lekkoatletyczna, rów z wodą do biegów z przeszkodami, dwukierunkowa, dwuścieżkowa skocznia do skoku w dal i trójskoku, dwie skocznie do skoku wzwyż oraz dwie dwukierunkowe skocznie do skoku o tyczce.

W sektorze rzutów wewnątrz bieżni powstaną dwie rzutnie do rzutów oszczepem, do pchnięcia kulą, rzutów dyskiem i młotem. Powstaną też boiska z nawierzchnią z trawy naturalnej, z systemem zraszania i drenażem. Przebudowy doczekają się trybuny. Natomiast na terenie boiska piłkarsko-lekkoatletycznego powstaną tzw. rozgrzewkowe urządzenia lekkoatletyczne.

To wszystko, wraz z infrastrukturą techniczną do utrzymania stadionu i oświetleniem koniecznym do organizacji zawodów, ma kosztować ok. 19 mln zł. 5,5 mln zł na ten cel przekazało Ministerstwo Sportu, a 1,7 mln zł - urząd marszałkowski.

Budowa stadionu lekkoatletycznego od lat była wyczekiwana przez środowisko sportowe. Obecnie w mieście nie ma bieżni o sztucznej nawierzchni i profesjonalnej bazy do uprawiania dyscyplin lekkoatletycznych, co zmusza sportowców z gorzowskich klubów do trenowania na obiektach poza miastem.

