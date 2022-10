Gorzów Wlkp.: Miasto z 250 mln zł dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych

W ramach piątej edycji naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Gorzów Wlkp. otrzyma 250 mln zł na rzecz podniesienia standardu 250-hektarowej działki oferowanej nowym inwestorom – poinformował rzecznik Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Wiesław Ciepiela.

W piątek w Warszawie, z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego odbyło się spotkanie związane z przyznaniem samorządom dofinansowania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. W tej edycji mogły one ubiegać się o wsparcie na rzecz rozwoju stref przemysłowych.

Ciepiela przekazał, że w spotkaniu w Kancelarii Premiera wziął udział m.in. prezydent Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki.

"Spełniło się moje marzenie. Gorzów otrzymał ogromne dofinansowanie - 250 mln zł na rzecz podniesienia standardu 250 hektarowej działki oferowanej nowym inwestorom" - powiedział po spotkaniu Wójcicki.

Według prezydenta Gorzowa Wlkp., sam fakt wpuszczenia do obiegu na lokalnym rynku tak ogromnych pieniędzy to wydarzenie bez precedensu w historii miasta, które otworzy przed nim nowe perspektywy rozwoju.

"Dobre perspektywy to atrakcyjność Gorzowa dla młodych ludzi, dobre perspektywy to wzrost znaczenia miasta, dobre perspektywy to po prostu ogromna szansa na skok gospodarczy, który będzie miał realny wpływ na poprawę jakości funkcjonowania gorzowskich rodzin" - ocenił Wójcicki.

Dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych miasto może wykorzystać do rozbudowy infrastruktury drogowej, energoelektrycznej i oświetleniowej oraz infrastruktury wodno- kanalizacyjnej na swoich terenach inwestycyjnych.

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber poinformował w piątek, że dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych na rozwój stref przemysłowych otrzyma 50 samorządów, a łączna jego kwota to blisko 5 mld zł.

