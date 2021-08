Gorzów Wlkp.: MZK wprowadza bilet weekendowy rodzinny

Od września br. w Gorzowie Wlkp. będzie możliwość zakupu nowego biletu na przejazd komunikacją miejską. To weekendowy bilet rodzinny ważny na wszystkich liniach dziennych z wyjątkiem specjalnych – poinformował Dariusz Wieczorek z Wydziału Promocji i Informacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Jak wyjaśnił Wieczorek, bilet ten będzie uprawniał do dowolnej liczby przejazdów w soboty, niedziele i święta, dla obojga lub jednego rodzica (opiekuna prawnego) wraz z jego wszystkimi dziećmi w wieku do 16 lat.

"Bilet kosztujący 12 zł będzie dostępny w automatach biletowych oraz poprzez aplikacje mobilne. Należy go skasować przy pierwszym przejeździe. Taki bilet będzie uprawniał do przejazdów autobusami i tramwajami do ostatniego kursu dziennego w ostatnim dniu wolnym od pracy, czyli np. przez cały weekend" - wyjaśnił Wieczorek.

Weekendowy bilet rodzinny będzie ważny wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość rodzica oraz z legitymacją szkolną dziecka lub innym dokumentem ze zdjęciem, potwierdzającym jego wiek i tożsamość.

Nowy bilet poszerza gamę biletów uprawniających do przejazdu gorzowską komunikacją miejską; oprócz biletu jednorazowego i dobowego w tym mieście można kupić imienny bilet siedmiodniowy, czternastodniowy i miesięczny - ostatni także na okaziciela oraz bilet trzymiesięczny.

Zakup biletów okresowych poprzez aplikacje mobilne jest premiowany w Gorzowie Wlkp. 10-proc. zniżką.

