Gorzów Wlkp.: Nieznaczny spadek bezrobocia

Pod koniec marca br. stopa bezrobocia w Gorzowie Wlkp. wynosiła 3,8 proc. i była niższa niż w lutym br., kiedy podliczono ją na 3,9 proc. – poinformował w środę Dariusz Wieczorek z Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. To najniższy wskaźnik w regionie.

Dodał, że z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze wynika, iż to najniższy wskaźnik w woj. lubuskim, gdzie odsetek zarejestrowanych ludzi bez pracy, podobnie jak w całym kraju, wynosi 6,5 proc.

Stopa bezrobocia nieznacznie spadła i w powiecie gorzowskim - z 5,5 proc. w lutym do 5,4 proc w marcu br. W Gorzowie i w powiecie gorzowskim na trzy bezrobotne kobiety przypada dwóch bezrobotnych mężczyzn.

Co piąty gorzowski bezrobotny (432 - 20,7 proc.) nie ukończył 30. roku życia, co czwarty (568 - 27,2 proc.) ma ponad 50 lat; co dziesiąty (184 - 8,8 proc.) bezrobotny z Gorzowa jest niepełnosprawny.

Stopa bezrobocia w marcu w podregionie gorzowskim wynosiła 6 proc., natomiast w podregionie zielonogórskim 6,8 proc.

W marcu w woj. lubuskim najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: strzelecko-drezdeneckim (11 proc.), międzyrzeckim (9,9 proc.) oraz krośnieńskim i wschowskim (9,6 proc.), a najniższą - Gorzowie Wlkp., powiecie słubickim (3,9 proc.) i Zielonej Górze (4,2 proc.).

W marcu 2021 r. do urzędów pracy zgłoszono 3420 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Było ich o 1089 mniej niż w lutym br. Najwięcej ofert było w Zielonej Górze (619) i w Gorzowie (454).

Na koniec marca br. w powiatowych urzędach pracy woj. lubuskiego zarejestrowanych było 23 tys. 870 bezrobotnych, w tym 13 tys. 370 kobiet, które stanowiły 56 proc. ogółu bezrobotnych. W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 899 osób (o 3,6 proc.).

W stosunku do marca 2020 r. liczba bezrobotnych w marcu tego roku była większa o 4032 osoby (o 20,3 proc.).

