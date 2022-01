Gorzów Wlkp.: Prawie 600 wniosków o dodatek osłonowy

Do Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie wpłynęło już prawie 600 wniosków o przyznanie dodatku osłonowego. W Gorzowie Wlkp. punkt ich składania znajduje się w dwóch oznakowanych miejscach na ul. Teatralnej 26 – poinformował Dariusz Wieczorek z Wydz. Promocji i Informacji UM Gorzowa Wlkp.

"Pracownicy socjalni podczas wywiadów środowiskowych przekazują i pomagają wypełnić wnioski osobom starszym i niepełnosprawnym. Wnioski zostaną również przekazane do Domu Dziennego Pobytu" - zapewniła dyrektor Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie (GCPR) Beata Kulczycka.

Dodatek osłonowy to forma finansowego wsparcia dla obywateli, na który rząd przeznaczył cztery mld zł. Wraz z obniżkami podatku VAT oraz akcyzy na paliwo, gaz i energię, jest on elementem tarczy antyinflacyjnej. W życie wszedł 4 stycznia br.

Celem wprowadzenia dodatku osłonowego jest rekompensata dla obywateli za rosnące ceny energii, gazu i żywności. Przysługuje najuboższym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

400 zł otrzyma gospodarstwo jednoosobowe, 600 zł 2-3 osobowe, 850 zł otrzyma 4-5 osobowe gospodarstwo, a 1150 zł gospodarstwo 6 i więcej osobowe. Na nieco wyższy dodatek osłonowy mogą liczyć zagrożeni ubóstwem energetycznym.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że będzie on przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych to 20 zł.

Wszystkie osoby, które złożą wniosek do końca stycznia świadczenie otrzymają w dwóch ratach: do 31 marca pierwszą i do 2 grudnia br. drugą. Jeżeli wniosek zostanie złożony po 31 stycznia, wówczas świadczenie zostanie wypłacone jednorazowo, do 2 grudnia br.

W Gorzowie Wlkp. wypłatę świadczenia będzie realizować dział dodatków mieszkaniowych Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Teatralnej 26.

