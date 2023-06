Gorzów Wlkp.: Rusza kolejny etap przebudowy sieci wodociągowej na ul. Kosynierów Gdyńskich

We wtorek (6 czerwca br.) wykonawca przebudowy sieci wodociągowej na ul. Kosynierów Gdyńskich rozpocznie kolejny etap inwestycji – na odcinku od ul. 30 Stycznia do ul. Borowskiego. To oznacza kolejne ograniczenia w ruchu – poinformowała Ewa Iwańska ze spółki Gorzowskie Inwestycje Miejskie.

Na wskazanym powyżej odcinku ul. Kosynierów Gdyńskich zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy w kierunku północnym - od ronda Kosynierów Gdyńskich w kierunku ul. Matejki.

"Prace nadal będą kontynuowane na odcinku od ronda Kosynierów Gdyńskich do ul. 30 Stycznia. W związku z tym zachowany zostanie ruch w jednym kierunku, a wyjazd z ul. Bohaterów Warszawy nadal będzie zamknięty" - dodała Iwańska.

Kierowcy i autobusy MZK, jadąc w kierunku ronda Kosynierów Gdyńskich, muszą się liczyć z objazdem z ul. Kosynierów Gdyńskich do ul. Estkowskiego przez ulice: Borowskiego, Armii Polskiej, Łokietka i rondo Kosynierów Gdyńskich.

Modernizacja ul. Kosynierów Gdyńskich rozpoczęła się w kwietniu br. i ma potrwać 16 miesięcy. Inwestycja realizowana przez firmę Eurovia będzie kosztowała ponad 27 mln zł. Na jej realizację Gorzów otrzymał promesę wartą 26 mln zł z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Równolegle gorzowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przebudowuje wodociąg iz 37 studni kanalizacji sanitarnej na ul. Kosynierów Gdyńskich. Ta inwestycja potrwa do końca października br. i będzie kosztowała ponad 7 mln zł. Jej wykonawcą jest firma Wuprinż SA z Poznania.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl