Gorzów Wlkp.: Sześć nowoczesnych autobusów zasili flotę MZK

Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wlkp. zawarł we wtorek umowę na leasing sześciu nowych autobusów klasy maxi. Każdy z nich jest warty ponad milion zł. To nowoczesne pojazdy, o wysokim standardzie – poinformował rzecznik UM Gorzowa Wlkp. Wiesław Ciepiela.

"Nowe tramwaje przyzwyczaiły naszych mieszkańców do wygodnej i bezpiecznej komunikacji, więc ich oczekiwania są bardzo wysokie. Nowe autobusy, na które umowę podpisujemy dzisiaj, spełniają te oczekiwania, są bardzo wysokiej jakości, zarówno pod względem komfortu, jak i bezpieczeństwa" - powiedziała zastępca prezydenta Gorzowa Wlkp. Agnieszka Surmacz.

Jak wskazał prezes gorzowskiego MZK Roman Maksymiak, autobusy o tych parametrach - średniej pojemności, dwunastometrowe - to najlepszy wybór dla miasta wielkości Gorzowa.

Sześć klimatyzowanych autobusów niskopodłogowych klasy maxi spełnia wymagania normy EURO 6 i jest wyposażonych w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, defibrylatory, system informacji pasażerskiej oraz monitoring wizyjny.

"Polityka miasta zmierza do tego, aby przekonywać mieszkańców do częstego korzystania z miejskiej komunikacji. Odnowa parku komunikacyjnego w ostatnich latach bardzo przyspieszyła, dotyczy to zarówno tramwajów, jak i autobusów. Wchodzimy do grona niewielu miast w Polsce, które stają się awangardą w zakresie komunikacji miejskiej" - zaznaczył Maksymiak.

Autobusy zostaną wyprodukowane w fabryce MAN-a w Starachowicach i będzie to nowy model, przeznaczony dla komunikacji miejskiej. Będą miały odmienną stylistykę od wcześniejszych modeli. Pojazdy trafią do Gorzowa w okresie 8 miesięcy od momentu podpisania umowy. Po sześciu latach ich użytkowania na zasadzie leasingu staną się własnością MZK.