Gorzów Wlkp.: We wrześniu bez znaczącej zmiany stopy bezrobocia

We wrześniu br. stopa bezrobocia w Gorzowie Wlkp. nieznacznie wzrosła - z 2,2 proc. w sierpniu, do 2,3 proc.; w powiecie gorzowskim nie uległa zmianie i była na poziomie 3,1 proc. Natomiast w woj. lubuskim obniżyła się z 4,2 do 4,1 proc. - wynika z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.

Dane dotyczące bezrobocia we wrześniu br. przekazał w środę Dariusz Wieczorek z Wydziału Promocji i Informacji UM Gorzowa Wlkp. Zgodnie z nimi stopa bezrobocia w podregionie gorzowskim wynosiła 3,7 proc., natomiast w podregionie zielonogórskim 4,4 proc.

Na koniec ub. miesiąca w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie Wlkp. były zarejestrowane 1 243 osoby bez pracy. Wśród nich nieznacznie więcej było kobiet (56 proc.).

We wrześniu br. w województwie najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: strzelecko-drezdeneckim (8,1 proc.), zielonogórskim ziemskim (7 proc.) oraz wschowskim (6,5 proc.), a najniższą w powiecie słubickim (2,1 proc.), w Gorzowie Wlkp. (2,3 proc.) oraz powiecie świebodzińskim (2,7 proc.).

W ub. miesiącu do urzędów pracy zgłoszono 2 768 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Najwięcej w Gorzowie (521) i powiecie żarskim (320). W skali całego regionu było ich o 647 mniej jak w sierpniu.

Na koniec września 2022 r. w powiatowych urzędach pracy woj. lubuskiego zarejestrowanych było 15 208 bezrobotnych, w tym 8 661 kobiet, które stanowiły 57 proc. ogółu bezrobotnych. W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 116 osób (o 0,8 proc.). W stosunku do września 2021 r. liczba bezrobotnych była mniejsza o 4 018 osób (o 20,9 proc.).

