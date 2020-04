Gorzów Wlkp.: Wybrano wykonawcę I etapu przebudowy ul. Spichrzowej

Firma Eurovia Polska za prawie 4,7 mln zł wykona pierwszy etap przebudowy ul. Spichrzowej w Gorzowie Wlkp. Ma na to czas do końca października br. – poinformował we wtorek Dariusz Wieczorek z gorzowskiego magistratu.

"Zadanie dotyczy gruntownej modernizacji tej ulicy od jej skrzyżowań z ulicami Składową i Chrobrego. Na przetarg dotyczący tego zadania wpłynęły cztery oferty. Ta Eurovii była najtańsza" - powiedział Wieczorek.

Dodał, że to pierwszy etap modernizacji ulicy biegnącej wzdłuż wyremontowanej niedawno estakady kolejowej o długości 455 metrów.

W projekcie jest zaplanowana m.in. przebudowa jezdni, budowa i przebudowa miejsc postojowych wzdłuż jezdni, budowa oraz przebudowa chodników i zjazdów, regulacja studni, budowa oraz przebudowa kanalizacji deszczowej, wodociągu oraz oświetlenia.

W przyszłym roku, podczas II etapu przebudowy ul. Spichrzowej powstanie nowy około 200-metrowy odcinek drogi, wzdłuż torów w stronę ul. Teatralnej.

"Stan techniczny ulicy jest zły. Mimo, że szukamy oszczędności na walkę z koronawirusem, tej inwestycji nie będziemy odkładać na później" - zaznaczyła wiceprezydent Gorzowa Wlkp. Agnieszka Surmacz.