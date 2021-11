Gos: portal otwartych danych gromadzi 23 tys. rodzajów danych od 165 instytucji

Portal dane.gov.pl, największy punkt dostępu do otwartych danych gromadzi już 23 tys. rodzajów danych od 165 instytucji - poinformowała podczas konferencji "The Future is Data Przyszłość to dane" dyrektor departamentu zarządzania danymi w KPRM Anna Gos.

Jak mówiła podczas zorganizowanej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów dyrektor Gos, dzięki udostępnionym już zasobom można analizować i wykorzystywać dane z takich obszarów jak zdrowie, bezpieczeństwo, biznes i gospodarka, budżet i finanse publiczne, kultura, nauka, czy oświata. Ich wykorzystanie, również do celów komercyjnych, nie jest w żaden sposób ograniczone - zaznaczyła, zachęcając jednocześnie np. samorządy do publikacji swoich danych na portalu.

Jak podkreślała Anna Gos, portal dane.gov.pl to największy punkt dostępu do danych tworzonych i przechowywanych przez administrację, ale i dobrowolnie przez sektor prywatny. Przypomniała też, że w trakcie realizacji jest program otwierania danych na lata 2021-2027, który definiuje działania wielu instytucji publicznych w kwestii zasilania portalu otwartych danych danymi lepszej jakości.

Dyrektor zwróciła też uwagę, że aktualnie w Polsce jesteśmy w momencie zmiany prawa w obszarze otwartych danych i otwierania informacji sektora publicznego. Wkrótce wejdzie w życie nowa ustawa o otwartych danych, która nie tylko wdraża dyrektywę w zakresie nowych typów danych: wysokiej wartości, dynamiczne, naukowe, ale reguluje sieć pełnomocników ds. otwartości danych oraz program otwierania danych i portal - przypomniała. Ustawa została skonstruowana w oparciu o zasadę: "otwarte jak to możliwe, zamknięte jak to konieczne" - dodała dyrektor departamentu zarządzania danymi w KPRM.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl