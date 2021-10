Gospodarcze odrodzenie skończy się hamowaniem

Drugi kwartał wiele gospodarek – w tym polska – zakończyło dwucyfrowym wzrostem PKB. Następne kwartały już takie imponujące nie będą - tym bardziej że na gospodarczym horyzoncie pojawiły się ciemniejsze chmury.

Brzydkie słowo na "s"

Silniki zwalniają obroty

Groźne jest to, czego jeszcze nie znamy

Chiny unplugged?

Ciemne chmury na horyzoncie

Skoro jednak europejska gospodarka pędzi jak szalona (co - ze względów na więzi handlowe - jest ważne również dla nas), skąd nagle powody do niepokoju? Ano w analizach ekonomicznych zaczęło się pojawiać nieprzyjemne słowo „stagflacja” – czyli stan, w którym stagnacji w gospodarce towarzyszy wysoka inflacja.Widać jak gospodarka, zwłaszcza w sferze produkcji, zaczyna zwalniać. Może nie jest to jeszcze ostre hamowanie, ale spadek tempa jest widoczny. Na razie widzimy go w odczytach wskaźników koniunktury PMI.– Indeks PMI dla przemysłu spadł we wrześniu do 53,4 pkt. z 56,0 pkt. w sierpniu. Chociaż poziom indeksu nadal wskazuje na ekspansję w sektorze, to jej tempo we wrześniu było najsłabsze od lutego. PMI sugeruje, że ograniczenia podażowe i słaby wzrost nowych zamówień wynikający z coraz wyższych cen zahamowały ożywienie gospodarcze w przetwórstwie. Tempo wzrostu nowych zamówień i produkcji było marginalne i najsłabsze od kwietnia – wskazuje Urszula Kryńska, ekonomistka banku PKO BP.Skąd to spowolnienie? To efekt popandemicznych wstrząsów.– We wrześniu utrzymywały się problemy ze zdobyciem środków produkcji – materiały były niedostępne, a globalny transport był wciąż zaburzony. Niektóre firmy raportowały też braki kadrowe i trudności w ich uzupełnieniu, co łącznie przekładało się na wzrost zaległości produkcyjnych – wyjaśnia ekonomistka.To przekładało się również na wzrost cen: niedobory powodowały, że produkcja – ze względu na ceny surowców i komponentów – była coraz droższa. W Polsce ceny produkcji sprzedanej przemysłu okazaly się we wrześniu o 10,2 proc. wyższe rok do roku i rosły najszybciej od co najmniej 15 lat.Skoro produkcja jest droższa, to co z cenami finalnych produktów? Oczywiście też pójdą mocno w górę, bo przecież producenci nie będą dopłacać do swoich biznesów.Tu jednak na horyzoncie pojawia się nowy problem – czy z szybko rosnącymi cenami pogodzą się konsumenci. Nie jest to bynajmniej przesądzone. Niektórzy analitycy nie wykluczają, że spowodowane inflacją zmniejszenie siły nabywczej portfeli konsumentów może zaowocować ich mniejszą skłonnością do zakupów.- Wiele wskazuje, że firmy mają już bardzo ograniczoną przestrzeń do dalszego przerzucania wyższych cen na klientów – akcentuje Jakub Olipra, ekonomista Credit Agricole. – Wyraźne spowolnienie produkcji, w połączeniu z silnym wzrostem cen, oznacza, że mamy obecnie do czynienia ze stagflacją w polskim przetwórstwie – dodaje, zastrzegając jednak, że to zjawisko przejściowe.Wyhamowanie konsumpcji oznaczałoby spowolnienie jednego z trzech silników, które ciągną polską gospodarkę do przodu. Ale i z dwoma pozostałymi może być kłopot.Wzrost cen surowców, zaburzenia łańcuchów dostaw to wszak bolączka nie tylko polskiego przemysłu, a wysoka inflacja i prawdopodobna mniejsza skłonność do zakupów także nie są specyfiką tylko polskiego rynku. Podobne kłopoty przeżywają wszystkie kraje, w tym nasi główni partnerzy handlowi. A to z kolei oznacza, że nie możemy być pewni, że drugi silnik – eksport – będzie pracował na równie wysokich obrotach jak dotychczas.Ekonomiści Credit Agricole zwracają uwagę na Niemcy. "Z punktu widzenia sytuacji polskiego eksportu szczególnie istotne są tendencje w Niemczech, gdzie indeks PMI dla przetwórstwa zmniejszył się we wrześniu do 58,5 pkt. wobec 62,6 pkt. w sierpniu. Pogorszenie nastrojów firm z niemieckiego przetwórstwa znajduje odzwierciedlenie w dalszym spadku indeksu dla produkcji oczekiwanej za 12 miesięcy, który obniżył się we wrześniu do najniższego poziomu od sierpnia 2020 r. – wskazują. – Dostrzegamy ryzyko w dół dla naszej prognozy, zgodnie z którą dynamika polskiego eksportu zmniejszy się w trzecim kwartale do 15,4 proc. rok do roku wobec 29,3 proc. w drugim kwartale".Ich zdaniem nie należy również liczyć, że pracujący w ostatnich latach raczej na jałowym biegu trzeci silnik – inwestycje – ruszy w najbliższych miesiącach z pełną mocą. "Obserwowane obecnie szoki podażowe będą oddziaływały naszym zdaniem w kierunku pogorszenia klimatu inwestycyjnego, co będzie miało negatywny wpływ na inwestycje przedsiębiorstw" – twierdzą, dodając, że opóźnienie w uruchomieniu Krajowego Planu Odbudowy, które jest pokłosiem sporu z UE o praworządność, też nie wróży inwestycjom najlepiej.To wszystko czynniki ryzyka dla wzrostu gospodarczego, które znamy. Pandemia nauczyła nas jednak, że znacznie groźniejsze mogą być te czynniki, których nie znamy albo przynajmniej nie doceniamy (z koronawirusem było podobnie – na początku wydawało się, że to lokalny chiński problem i jedyne obawy, jakie żywiliśmy na początku 2020 roku, dotyczyły tego, w jakim stopniu zostaną zaburzone dostawy komponentów z Państwa Środka).Dziś też mamy kilka tendencji, co do których żywimy nadzieję, że są tylko przejściowym problemem - ale przecież doświadczenie ostatniego półtora roku nie pozwala wykluczać możliwości, że mamy do czynienia z gamechangerem w negatywnym tego słowa znaczeniu.Pandemiczny kryzys pozostawił po sobie potężne nierównowagi rynkowe (zaburzenia łańcuchów dostaw to jeden z objawów), których konsekwencji jeszcze nie znamy. Nie wiemy, czy skokowy wzrost cen surowców – w tym tak inflacjogennego surowca jak ropa – to tylko chwilowa cenowa górka, czy też trwała tendencja. Cena to zresztą tylko jeden problem – dostępność jest znacznie groźniejszym czynnikiem.Tymczasem pojawiają się doniesienia o dramatycznie niskich zapasach surowców energetycznych w wielu krajach – np. w Indiach połowa elektrowni ma rezerwy na dwa dni.Problemy dotknęły też fabrykę świata – Chiny. W zeszłym tygodniu już w 21 na 30 prowincji, na które podzielony jest ten kraj, następowały okresowe blackouty. Przedsiębiorstwa - nawet w największych centrach przemysłowych państwa - dostały na początku ubiegłego tygodnia od władz polecenie, by ograniczyły zużycie energii. To efekt splotu kilku czynników – nie tylko, a nawet nie przede wszystkim pandemii, nie zmienia to jednak faktu, że bez energii fabryka świata stanie... A globalna gospodarka to boleśnie odczuje.Podobne problemy zaczyna mieć również Unia Europejska – w Niemczech z powodu braku węgla zamknięto już jedną elektrownię. Kontynent zmaga się z niedoborami gazu ziemnego, o dostawy węgla wcale nie jest łatwiej, a bezwietrzna w ostatnich miesiącach pogoda ograniczała produkcję energii wiatrowej.– Niskie zapasy większości paliw na świecie oraz ograniczony czas na uzupełnienie zapasów przed sezonem szczytowego popytu sprawiły, że globalni konsumenci są coraz bardziej narażeni na kryzys dostaw, jeżeli zima okaże się bardziej mroźna niż zwykle. Przy bardzo wysokich cenach gazu i węgla mamy obecnie do czynienia z kolejnym etapem kryzysu energetycznego, w ramach którego w górę idą również ceny ropy naftowej – ocenia Ole Hansen, analityk surowcowy Saxo Banku.Niewykluczone zatem, że niepostrzeżenie wkraczamy (oby nie) w nowy kryzys – tym razem energetyczny.Ceny surowców zepchnęły nieco w cień kłopoty z półprzewodnikami, ale tu też sytuacja nie uległa poprawie i będzie negatywnie rzutowała na różne sektory gospodarki w najbliższych miesiącach.Nie zapominajmy również, że właśnie wkraczamy w czwartą falę pandemii, która – jak wiele wskazuje – za sprawą szczepień będzie mniej niszczycielska niż trzecia, niemniej jednak też pozytywnie na gospodarkę nie wpłynie, a związana z nią niepewność będzie rzutowała zarówno na nastroje konsumentów, jak i inwestorów.Przez ostatnie półtora roku nauczyliśmy się – lepiej lub gorzej – żyć z pandemią. Dzięki szczepionkom możemy powiedzieć, że najgorsze już za nami. Ale trzeba realistycznie przyznać, że dobre czasy dopiero przed nami. I to dość odległa perspektywa...