Gospodarczy lockdown bez podstaw? Instytut Staszica argumentuje

Polacy chcą jak najszybszego zniesienia koronawirusowych restrykcji. Aż 81,9 proc. społeczeństwa pozytywnie ocenia decyzję rządu o zniesieniu niektórych ograniczeń od 12 lutego – wynika z badania IBRiS dla dziennika „Rzeczpospolita”. Wiele obowiązujących nadal dotkliwych obostrzeń, jak np. zakaz działalności lokali gastronomicznych czy klubów fitness, skłania do zadania pytań o logikę utrzymywania ograniczeń i ich uzasadnienie.

Rok koronawirusowy

Okazało się, że najwięcej osób odwiedziło sklepy wielkopowierzchniowe/supermarkety (12,1 proc. badanych), natomiast z siłowni skorzystało jedynie 3 proc. - W Polsce w szczycie zachorowań siłownie działały, chociaż z dużymi obostrzeniami (przede wszystkim zajęcia zorganizowane), a zamknięto je całkowicie kilka tygodni po szczycie zakażeń – zauważa Instytut Staszica.Eksperci oraz przedstawiciele dotkniętych restrykcjami branż (m.in. hotelarze) publicznie pytali Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektorat Sanitarny o powody pominięcia profesjonalnych badań, których wyniki różnią się od analizy przedstawionej na łamach „Nature”. Niestety odpowiedzią jest milczenie.Instytut Staszica w ogłoszonym w grudniu 2020 r. stanowisku ws. zamknięcia branży fitness przywołał wyniki badań wykonanych w Wielkiej Brytanii i w Norwegii, z których wynika, że kluby fitness odpowiadają za znikomy odsetek zakażeń.- Tak, jak w przypadku badań dotyczących zakażeń w hotelach, również te badania zostały przez decydentów pominięte milczeniem – dowiedzieć się można z opinii Instytutu Staszica, według którego można odnieść wrażenie, że starano się dobrać uzasadnienie w postaci badań dla już podjętych decyzji, a nie odwrotnie – podejmować decyzje w oparciu o wiarygodne badania.Instytut Staszica dodaje, że w marcu minie rok, odkąd w Polsce odnotowano pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem. Przez ten czas można było przeprowadzić w Polsce kompleksowe badania, na podstawie których dałoby się oszacować, jakie miejsca niosą ze sobą największe ryzyko zakażeń.- Dzięki temu wprowadzane ograniczenia mogłyby przynieść lepszy skutek w postaci ograniczenia skali zakażeń, a wiele polskich firm mogłoby uniknąć tragicznej sytuacji, w jaką wpędził je zakaz działalności – tłumaczy Instytut Staszica i zaznacza, że dodatkowo w debacie publicznej strona rządowa zyskałaby niepodważalny, merytoryczny argument w obronie podejmowanych decyzji.- Obecnie podstawowymi argumentami są wspomniana amerykańska analiza, która w najmniejszym stopniu nie uwzględnia specyfiki polskiego rynku, tudzież powoływanie się na obostrzenia w innych europejskich państwach, w których sytuacja jest znacznie poważniejsza niż w Polsce – podkreślają autorzy opracowania Instytutu Staszica.Według nich Ministerstwo Zdrowia powinno poinformować opinię publiczną, dlaczego takich kompleksowych badań nie zlecono. - Być może – o czym nie wiemy – zostały one wykonane. W tej sytuacji warto zapytać, dlaczego ich wyniki nie zostały upublicznione i czy są wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji o uderzających w gospodarkę restrykcjach – zwracają uwagę eksperci Instytutu Staszica.Ich zdaniem nie istnieje w tej chwili żaden harmonogram znoszenia obostrzeń – wszystko zależy ponoć od wskaźników zachorowań i śmiertelności. - Do momentu, gdy jest to rządzącym na rękę. Gdy wskaźniki te nie dostarczają rządowi oczekiwanego uzasadnienia decyzji, to można usłyszeć, że i one nie dość wiernie oddają powagę sytuacji – podsumowuje swoje opracowanie Instytut Staszica, który twierdzi, że nie sposób pogodzić się tym bardziej z sytuacją, w której decyzje skutkujące tragediami tysięcy ludzi pozbawionych środków do życia i zagrożonych utratą życiowego dorobku podejmowane są bez oparcia w wiarygodnych, naukowych badaniach.