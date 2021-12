Gospodarka 2022. Pandemia i polityka to nie jedyne czynniki ryzyka

Ekonomiści są zgodni - nadchodzący rok będzie okresem bardzo przyzwoitego rozwoju. Gospodarka wciąż pozostaje jednak w cieniu pandemii, stąd przewidywania są obecnie mniej optymistyczne niż jeszcze kilka miesięcy temu.

Niepewność co do europejskiego kursu Polski

Ceny energii straszą

Dobre fundamenty

Obawy o inwestycje

Kolejny rok pod znakiem pandemii

Polityczne chmury na horyzoncie

Narastająca z każdą kolejną falą pandemii niepewność sprawia jednak, że prognozy korygowane są w dół. - Obniżamy prognozę wzrostu PKB w Polsce na 2022 r. do 4,1 proc. (z 5,1 proc. prognozowanych poprzednio) za sprawą pogorszenia perspektyw dla globalnego otoczenia (w tym na skutek zagrożeń pandemicznych i polityki „zero Covid” w Azji) oraz szoku energetycznego, z którym mierzy się cała Europa - napisali w swojej prognozie ekonomiści PKO BP.Z 5 proc. do 4 proc. obniża swoją prognozę wzrostu PKB Bank Pekao. Ekonomiści Alior Banku mówią o 4,9-proc. wzroście, wcześniej prognozowali 5,5 proc. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie w 2021 r. 5,4 proc., w przyszłym roku PIE spodziewa się lekkiego spowolnienia do 4,3 proc. Zdaniem ekspertów instytutu sytuacja w 2023 r. będzie w dużej mierze zależna od tego, czy Polska otrzyma środki w ramach Krajowego Planu Odbudowy, a to stoi pod dużym znakiem zapytania. Jak na razie nie widać woli wyciszenia konfliktu z Brukselą o praworządność.Takim gestem mogłaby być likwidacja Izby Dyscyplinarnej, której europejski trybunał nie uznaje za sąd. Jednak wbrew zapowiedziom - Jarosław Kaczyński mówił o tym jeszcze latem - do dziś do tego nie doszło. Wręcz przeciwnie, kolejne wnioski kierowane przez Zbigniewa Ziobrę do Trybunału Konstytucyjnego raczej wpychają Polskę na ścieżkę polexitu, co z kolei stawia pod znakiem zapytania także środki z perspektywy budżetowej (chociaż ich zablokowanie czy ograniczenie jest technicznie nieco bardziej skomplikowane).To zamieszenie może być zwiastunem tego, że poza pandemią spory wpływ na gospodarkę - także w dłuższej perspektywie - może mieć również polityka. Niepewność co do europejskiego kursu Polski, a z miesiąca na miesiąc staje się on coraz bardziej wątpliwy, może skłaniać inwestorów do coraz większej wstrzemięźliwości, jeśli idzie o lokowanie w Polsce kolejnych inwestycji. Narastające wątpliwości co do niezależności sądów (a co za tym idzie - do sprawiedliwego rozstrzygania sporów biznesowych) też nie zwiększają atrakcyjności Polski, jeśli chodzi o miejsce lokowania inwestycji.Nie bez znaczenia jest fatalna ustawa lex TVN, która postawiła pod znakiem zapytania respektowanie porozumień gospodarczych i jasno wykazała, że parlamentarna większość jest gotowa ingerować w prywatne biznesy jedynie dla realizacji swoich celów politycznych. Prezydent na szczęście ustawę zawetował, ale po pierwsze złe wrażenie pozostało, a po drugie parlamentarna większość (skądinąd coraz bardziej krucha) nie wyklucza kolejnych kroków w tej sprawie. Biznes w Polsce przestaje być traktowany jako pewna i przewidywalna inwestycja.Kolejnym obciążeniem w nadchodzącym roku może okazać się energetyka. Ceny energii rosną wprawdzie na całym świecie, ale wiele wskazuje na to, że w Polsce ten wzrost może okazać się najszybszy, co wynika ze struktury polskiej energetyki opartej w większości na węglu. Tu może dochodzić również jeszcze jeden czynnik - nazwijmy go ideologicznym. Wiele korporacji deklaruje osiągnięcie 100 proc. zużycia energii pochodzącej z OZE. Są kraje, gdzie ten cel można znacznie łatwiej i znacznie mniejszym kosztem zrealizować niż w Polsce. Niewykluczone, że za sprawą tych właśnie czynników Polskę ominęła megainwestycja Intela i może to być - oby nie - początek serii takich decyzji zagranicznych inwestorów.Energetyka może jednak nie tylko odstraszać inwestorów zagranicznych, ale stanowić również spore obciążenie dla krajowych. Bo polski przemysł z rosnącymi cenami energii mocno straci na konkurencyjności. Obserwowane pod koniec roku wzrosty cen prądu w Europie spowodowane były także - co podkreślają zwolennicy pozostania przy węglu - niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi - mało słońca i wiatru. Tyle że gdy warunki się poprawią, słońce zacznie mocniej świecić, a wiatr wiać, energia w tych krajach, które znacznie mocniej w ostatnich latach rozwijały OZE, będzie tańsza. Pogoda będzie miała natomiast nader niewielki wpływ na energetykę opartą na węglu, gdzie ceny pozostaną raczej na wysokim poziomie.Trzecim zagrożeniem może być inflacja - rosnąca wszędzie, ale w Polsce jednak jedna z najwyższych w UE. Galopada cen to nie tylko płacz i zgrzytanie zębami dla konsumentów, ale również kłopot dla gospodarki, chociażby ze względu na turbulencje konsumpcji - część konsumentów będzie kupowała na zapas (bo za chwilę będzie drożej), z czasem coraz więcej z nich będzie jednak ograniczać zakupy (bo za drogo), a to z kolei może spowodować zmniejszenie popytu.Z jednej strony fundamenty gospodarcze są dość stabilne i jest potencjał do dalszego rozwoju. - Polityka fiskalna wspierała zatrudnienie w czasie pandemii i wzmocniła bilanse przedsiębiorstw, co stanowi silną podstawę dla dalszych inwestycji prywatnych - napisali w swoim raporcie eksperci MFW.Z drugiej jednak strony na horyzoncie widać nieco ciemnych chmur - od galopującej inflacji, która może nie tylko stłumić konsumpcję, ale i zdestabilizować gospodarkę, poprzez kolejne zakłócenia szlaków handlowych, aż po kolejne pandemiczne obostrzenia. Nie bez znaczenia jest sytuacja w Niemczech, czyli u naszego głównego partnera handlowego, a ta z kolei jest w pewnym stopniu uzależniona od sytuacji gospodarczej Chin, gdzie trafia znaczna część niemieckiego eksportu. Tymczasem w Państwie Środka wzrost gospodarczy może być najniższy od lat.Co nas zatem czeka w przyszłym roku? - Najwięcej obaw budzi jeden z trzech silników wzrostu gospodarczego, czyli inwestycje. Już teraz nie jest dobrze, a nie zanosi się, by było dużo lepiej - obecna 17-procentowa stopa inwestycji jest najniższa od ponad 20 lat - wskazuje Paweł Wojciechowski, były minister finansów i główny doradca ekonomiczny Szymona Hołowni. Nie widać też na razie światełka w tunelu. Aktualnie inwestycje mają przede wszystkim charakter odtworzeniowy - twierdzi ekonomista.Jego zdaniem rozwiązania Polskiego Ładu spowodują pogłębienie chaosu inwestycyjnego. Efekt? - Jesteśmy w przededniu inwestycyjnego dołka. Będziemy orbitować wokół 17-18 proc. stopy inwestycji - twierdzi Paweł Wojciechowski.Ze względu na możliwe wstrzymanie bądź całkowite zablokowanie środków unijnych w związku ze sporem o praworządność można się liczyć ze spowolnieniem dynamiki inwestycji publicznych, które - jak podkreśla ekonomista - były mocno skorelowane z napływem środków z UE. Od wielu lat pozostawały one na poziomie wyższym niż średnia UE. Problematyczny może być też wzrost inwestycji samorządowych, w ostatnich latach mocno wspieranych przez środki unijne, których może zabraknąć, pomijając już niekorzystne dla JST skutki Polskiego Ładu.- Konflikt z UE stawia pod znakiem zapytania również tempo wzrostu gospodarczego. Budżet na 2022 rok oparty jest na zupełnie oderwanych od rzeczywistości założeniach, np. z prognozą inflacji na poziomie 3,3 proc. Poza tym budżet nadal oparty jest na realizowanej od lat koncepcji stymulowania popytu konsumpcyjnego, która napędza wzrost gospodarczy, ale bez reform podażowych i inwestycji nie tworzy potencjału gospodarczego, natomiast wywołuje inflację. Elementy podażowe, pakiet reform i inwestycji zawierał natomiast Krajowy Plan Odbudowy. Tam były projekty wielu reform, które mogły w kolejnych latach wspierać rozwój gospodarki. Te środki na dziś są zablokowane, a nie wierzę, by mogły być sfinansowane ze środków własnych, poza tym lepiej korzystać z dostępnych środków w 100 procentach unijnych niż ze środków własnych bez unijnego współfinansowania - mówi Paweł Wojciechowski.Obawy o poziom inwestycji wyraża również Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Z jednej strony wygląda bowiem na to, że firmy nie mają obecnie innego wyjścia niż inwestować. - Firmy są pod kreską, jeśli chodzi o moce wytwórcze. Nie są w stanie potwierdzać nowych zamówień - mówi ekonomista. Z drugiej jednak strony niepewna perspektywa „unijnego wsadu” może powodować wstrzymywanie się z decyzjami. Piotr Soroczyński podkreśla wprawdzie, że fundusze unijne nie są czynnikiem decydującym, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji inwestycyjnych (także udział środków unijnych w inwestycjach ogółem nie był dominujący), ale jednak łatwiej zdecydować się na inwestycje, gdy jest pewna perspektywa uzyskania unijnej dopłaty.Zdaniem Pawła Durjasza, głównego ekonomisty PZU, wzrost PKB w całym roku 2021 może wynieść 5,6 proc. - W 2022 r. wzrost PKB jednak osłabnie. Zakładaliśmy wcześniej, że przy solidnym wsparciu ze strony inwestycji i konsumpcji wzrost PKB będzie bliski 5 proc. Obniżyliśmy jednak tę prognozę do 4,4 proc., co jest nadal ponadprzeciętnym wynikiem - przewiduje.- Poprawa sytuacji na rynku pracy, wzrost dochodów, redystrybucja dochodów ku mniej zamożnym gospodarstwom domowym - wszystko to powinno sprzyjać wzrostowi konsumpcji. Jednak wstrząsy podażowe, skutkujące m.in. mocnym wzrostem cen energii, przekładającym się także na wzrost cen żywności i innych towarów i usług, wpłyną negatywnie na realne dochody gospodarstw domowych i spowolnią wzrost konsumpcji - z ok. 6,3 proc. w 2021 r. w pobliże 4 proc. w 2022 r. - tłumaczy.- Rozprzestrzenianie się wariantu Omikron, przy nadal wysokim obciążeniu szpitali, może skutkować koniecznością zaostrzenia ograniczeń sanitarnych. Zaostrzenie regulacji sanitarnych w krajach Azji Południowo-Wschodniej groziłoby wznowieniem zakłóceń w globalnych łańcuchach dostaw i wstrząsów cenowych z tym związanych. Zagrożeniem dla wzrostu PKB jest także utrzymywanie się wysokich cen gazu i paliw oraz ewentualne silne zacieśnianie polityki pieniężnej (jednak raczej w perspektywie kolejnego roku), a także opóźnienia w przepływie środków unijnych – mogące utrudnić osiągnięcie prognozowanej dynamiki inwestycji - zastrzega jednak ekonomista PZU.Prognozy wyraźnie pokazują, że gospodarka ma potencjał do szybkiego wzrostu - dobra sytuacja na rynku pracy, spore zasoby finansowe firm (przy oczywistym zróżnicowaniu branżowym), a większość hamulców rozwoju (poza inflacją) to czynniki pozagospodarcze - pandemia, która po dwóch latach jest wciąż wielką niewiadomą oraz polityka - zarówno w wymiarze zewnętrznym (konflikt z UE, możliwość zbrojnego konfliktu na Ukrainie z wszelkimi tego możliwymi implikacjami dla Polski - np. już nie emigrantami z Ukrainy, którzy wypełniali luki na naszym rynku pracy, ale falą uchodźców, której nie powstrzyma płotek na granicy - czy będziemy chcieli go w takiej sytuacji stawiać?), jak i wewnętrznym (słabnący i coraz bardziej podzielony obóz rządzący wytrząsany kolejnymi aferami - jak podsłuchowa - może nie dotrwać do konstytucyjnego terminu wyborów. A przedterminowe wybory w 2022 roku to dodatkowy czynnik niepewności i nowe obietnice wyborcze, których celem jest zjednanie wyborców, ale efektem jest najczęściej destabilizacja biznesu).W marcu 2020 roku, gdy pandemia dotarła do Polski, mogliśmy sobie powiedzieć: Witajcie w ciężkich czasach. Jedyną pewną rzeczą jest niepewność. U progu 2022 roku te słowa są jeszcze bardziej aktualne.