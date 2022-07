Gospodarka długowieczności jest warta biliony dolarów

Tradycyjnie wiele firm kieruje swoje produkty i usług do konsumentów w wieku od 18 do 34 lat. Tymczasem największa część bogactwa jest kontrolowana przez osoby w wieku 50 lat i starsze. Tylko w USA jest to ponad 83 proc. zasobów.

Nowe opracowania piszą wprost o zjawisku nazywanym gospodarką długowieczności.

Wątki te rozwijają też autorzy książki („Stage (Not Age): How to Understand and Serve People Over 60-the Fastest Growing, Most Dynamic Market in the World”), eksperci firmy McKinsey, a co opisuje Harvard Business Review Press.

Książka mówi o tym, jak osoby w „trzecim” wieku tętnią życiem, bo żyją dłużej i zdrowiej, niż jedno lub dwa pokolenia wstecz. No i są średnio nie tylko bogatsi, ale ich łączna populacja jest zdecydowanie większa. Dlatego ich wydatki konsumpcyjne szacowane są globalnie na ponad 22 biliony dolarów (w USA na ponad 8,6 bln). Nie mogą tego dostrzegać nawet firmy, oferujące wyroby hipsterskich marek.

Docenił to już np. producent takich okularów - Warby Parker. Okazuje się, że obecnie ponad połowy wyrobów jest przeznaczonych dla osób starszych. Tak, potrzebują progresywnych szkieł, ale nadal chcą hipsterskich ramek dla nich.

Autorzy opisują też, że „gospodarka długowieczności” ma drugą stronę medalu, nie tylko konsumpcyjną. Tradycyjnie ludzie zawsze postrzegali starzenie się jako słabość lub jako schyłkowy etap życia. W rzeczywistości „starsi” cieszą się dziś dłuższymi okresami zdrowia, niż wcześniej, co pozwala im być produktywnymi i przyczyniać się do tworzenia bogactwa społeczeństw. Tak powstała koncepcja „ekonomii długowieczności”.

Ma ona też inne implikacje. Okazuje się, że do lamusa trzeba oddać tradycyjne pojęcia i koncepcje, że jest okres uczenia się (wiek przedprodukcyjny), zarabiania (wiek produkcyjny) i przechodzenia na emeryturę. Skro coraz więcej jest 90-cio i stulatków, podział taki, jeżeli nie ma sensu, to trzeba go mocno zweryfikować. Także dlatego, że tradycyjni „emeryci” nadal dokształcają się, otwierają nowe biznesy i nowe rozdziały w życiu.

Oczywiście, mowa tu o obserwowanych nowych prawidłowościach na dużej zbiorowości. Indywidualnie jest wiele odstępstw od tego, na co decydujący wpływ ma stan zdrowia, w tym psychicznego. Można mieć 80 lat i biegać maraton, można w wieku 40 lat przeżywać dramaty i załamania, przesądzające o przyszłości.

No i, last but not least, autorzy podkreślają, że kobiety mają większe znaczenie w wykorzystywaniu gospodarki długowieczności niż mężczyźni. Żyją ciut dłużej, ale też szczególnie w rodzinnej opiece zdrowotnej okazuje się, że opiekunem jest córka lub synowa. A tradycyjnie trzy czwarte opiekunów to kobiety.

