Gospodarka Europy znowu rośnie, ale Polska wypada lepiej

"Opublikowane dziś dane Eurostatu pokazują, że podobnie jak polska gospodarka, gospodarka europejska powróciła na ścieżkę wzrostu. Nasza gospodarka wypada jednak lepiej od gospodarki UE. Polski PKB w drugim kwartale 2021 r. był o 0,6 proc. wyższy niż w czwartym kwartale 2019 r. Dla porównania, PKB w UE, mimo silnego wzrostu aktywności, był w drugim kwartale 21' o 2,2 proc. niższy niż przed pandemią" - stwierdził szef resortu finansów.

Według Kościńskiego wzrost dynamiki PKB w UE to efekt silnego ożywienia aktywności w sektorze usług i kontynuacji dynamicznego wzrostu produkcji w przetwórstwie przemysłowym.

"Roczne tempo wzrostu PKB w UE zwiększyło się do 13,8 proc., a w strefie euro do 14,3 proc.. Musimy jednak pamiętać, że tak wysokie dynamiki roczne PKB i jego składowych to m.in. efekt słabej bazy sprzed roku, kiedy pierwsza fala pandemii doprowadziła do załamania aktywności w europejskiej gospodarce" - podkreślił minister.

Eurostat we wtorek podał, że Produkt Krajowy Brutto w strefie euro w drugim kwartale 2021 r. wzrósł o 2,2 proc. kwartał do kwartału a rok do roku PKB w strefie euro wzrósł w drugim kwartale o 14,3 proc.

