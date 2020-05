Gospodarka i pandemia. Porównywanie Śląska do Lombardii to bezsensowna stygmatyzacja

Wprowadzenie trzeciego etapu odmrażania gospodarki to za mało, by wyrwać ją z recesji. Niewątpliwie jednak wpłynie na entuzjazm społeczeństwa, a to zawsze poprawia wyniki gospodarcze – ocenia prof. Robert Tomanek, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W jego opinii świat po epidemii nie będzie już taki sam, ale do zmian dojdzie nie skokowo, lecz powoli.

Zatrzymanie gospodarki na dwa miesiące spowodowało tak głębokie straty, że szybko ich nie odbudujemy, chociaż w statystykach jeszcze tego nie widać.

Każdy kryzys prowadzi do zmian strukturalnych w gospodarce, więc i ten do nich doprowadzi. Ich skutkiem będzie to, że niektóre branże upadną, a w ich miejsce wejdą nowe.

Epidemia koronawirusa spowoduje, że zmieni się charakter globalizacji. Łańcuchy dostaw skrócą się, a świat w większym stopniu będzie zwracał uwagę na ekologię. Ale nie od razu - wskazuje rektor katowickiego UE, prof. Robert Tomanek.

Śląsk nie może być izolowany

Nowe jest nieuniknione