Gospodarka po pandemii. Dziś start ważnej debaty

To już dziś. O 9.30 początek dwudniowej debaty o trendach kształtujących przyszłość europejskiej i polskiej gospodarki. W dyskusjach i rozmowach wezmą udział znamienici goście ze świata polityki i biznesu. Formuła online zapewnia dostęp do treści konferencji.

Zadania dla Europy

W kierunku Kongresu

Obecność przestawicieli świata finansów pozwoli w trakcie debaty otwarcia EEC Trends zapytać o stan i przyszłość finansów publicznych w kontekście dalszej pomocy państwa dla firm, ale także o to, jaka będzie w rozpoczynającej się perspektywie finansowej rola rozwojowych środków europejskich mających stymulować odbudowę gospodarki na nowych zasadach.Polska gospodarka radzi sobie w pandemii co najmniej nieźle – lepiej przemysł niż dotknięte lockdownem usługi. Na jej perspektywy rzutuje jednak mocno to, co dzieje się u europejskich sąsiadów – odbiorców polskiego eksportu, kontrahentów i inwestorów, gospodarczych partnerów. Europejski aspekt będzie silnie obecny w debacie otwarcia wydarzenia, które przecież poprzedza tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy – największa debatę o gospodarce w naszym regionie.Unijna polityka gospodarcza oraz jej narzędzia: Fundusz Odbudowy i inne wehikuły finansowe to niezwykle ważne uwarunkowania gospodarczego resetu. Czy na unijnej scenie gospodarczej dominować będą trendy partykularne, obrona własnych interesów, czy raczej współpraca w zmaganiu się z gospodarczymi i społecznymi konsekwencjami pandemii?W 11 blokach tematycznych o tych problemach rozmawiać będą menedżerowie największych działających w Polsce firm, przedstawiciele administracji, naukowcy i eksperci. Wśród przedstawicieli biznesu – autorzy głośnych giełdowych debiutów, beneficjenci boomu w sektorze e-commerce, najwięksi inwestorzy i szefowie kluczowych dla gospodarki instytucji, agend i ministerstw.Na refleksję o przyszłości gospodarki liczyć mogą wszyscy, którzy zechcą towarzyszyć otwarciu EEC Trends, a potem kolejnym sesjom tematycznym dotyczącym m.in. inwestycji i infrastruktury, cyfryzacji, innowacji i gospodarki opartej na wiedzy i najnowszych technologiach, czy zmian związanych z realizacją strategii europejskiego Zielonego Ładu – w sektorze energii, ale nie tylko.Częścią EEC Trends będzie przyznanie wyróżnień WNP Awards – tym, którzy pełnią rolę pionierów – wskazują na polskim rynku tendencje, przecierają szlak, niekiedy idą pod prąd, inicjują innowacyjne działania. Tym, bez których śmiałości rozwój nie byłby możliwy.EEC Trends w wersji online jest zestawem dyskusji, rozmów, prezentacji i innych form wykorzystujących współczesne narzędzia przekazu i komunikacji. Przeniesienie wydarzenia do przestrzeni wirtualnej stwarza nowe możliwości – poszerza krąg odbiorców, zapewnia dostęp do treści w czasie rzeczywistym i do ich zarejestrowanej formy – po zakończeniu wydarzeń.Rozpoczynające się dziś wydarzenie jest częścią rozłożonej na kilka miesięcy kampanii, której zwieńczeniem będzie kolejna edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego.EEC Trends, wydarzenie samo w sobie unikatowe i atrakcyjne, jest częścią szeroko zakrojonych działań budujących merytoryczną bazę największej debaty gospodarczej w Europie Centralnej, która w tym roku odbędzie się w terminie wiosennym (24-26 maja) lub alternatywnie, w przypadku niekorzystnego rozwoju sytuacji epidemicznej, jesiennym (20-24 września).