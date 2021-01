Gospodarka: poziom sprzed pandemii już w III kw. 2021

Tempo wzrostu PKB wyniesie w 2021 roku 3,8 proc. W III kw. br. osiągniemy poziom PKB z końca 2019 roku - wskazują analitycy mBanku.

Rynek pracy

Zdaniem analityków banku w I połowie roku uda się zaszczepić całą populację 60+ (i grupę zero), czyli przeszło 10 mln ludzi. Powinno to wystarczyć, aby znieść większość ograniczeń i nie wprowadzać ich ponownie.W opinii analityków rynek pracy nie wróci do poziomów sprzed pandemii w 2021 roku. Odbicie na nim ma być zauważane w II połowie roku, wzrostów dynamiki płac możemy się spodziewać w późnej, drugiej połowie 2021 roku i w kolejnych latach.Zdaniem Marcina Mazurka, pierwsza połowa roku upłynie na "jobless recovery". Duża w tym zasługa tarcz, dzięki którym zatrudnienie jest utrzymywane. - Stopa bezrobocia rejestrowanego jak na największą recesję w historii Polski wzrosła zaledwie o 1 pkt proc. w ciągu roku - zauważa ekonomista.Zdaniem analityków mBanku stopa bezrobocia przejściowo wzrośnie, ale pod koniec 2021 roku znajdzie się na poziomach zbliżonych do końca 2020 roku. Stopa bezrobocia BAEL - z uwagi na powroty do pracy oraz wzrost aktywności zawodowej - również przejściowo wzrośnie, ale skończy rok prawdopodobnie powyżej z końca 2020. Okres szybkiego zmniejszania stopy bezrobocia przypadnie na kolejne lata.Według ekonomistów mBanku stopa bezrobocia na koniec 2021 roku wyniesie 5,9 proc.