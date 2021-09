Gospodarka przechodzi na zielone tory. Goście Kongresu podpowiedzą jak to zrobić

Unia Europejska wyznaczyła sobie ambitny cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. To ogromne wyzwanie oznaczające w praktyce radykalną transformację gospodarczą. Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego będziemy się zastanawiać, jak zrealizować te zamierzenia tak, by rzeczywiście stanowiły inwestycję w lepszą przyszłość, a nie jedynie kosztowne ambicje.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl