Gospodarka w pandemicznym kryzysie. Optymistyczne sygnały i garść zagrożeń

Prognozy, motory wzrostu, trudności czy też wykorzystaniu instrumentów finansowych w trudnym, pandemicznym czasie i szczególna rola państwa w stymulowaniu pozytywnych zjawisk w zachwianej kryzysem gospodarce - to tylko niektóre z głównych wątków dyskusji „Gospodarka w recesji” w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Przestawić gospodarkę na nowe tory

Minister finansów ocenił, że do wzrostu polskiej gospodarki w najbliższym czasie mocno przyczynią się też inwestycje publiczne i eksport.- Kolejny motor, który będzie nas pchał do przodu, to inwestycje publiczne, gdyż pobudzenie inwestycji prywatnych będzie bardzo trudne. Dlatego tu jest wielka rola dla państwa. Mam nadzieję, że lokalne inwestycje spowodują, że będzie więcej pracy - powiedział Kościński.Wskazał również, że w bieżącym roku spodziewana recesja będzie mniejsza od poziomu zakładanego w nowelizacji budżetu (-4,6 proc.), a w przyszłym polska gospodarka szybciej będzie wychodzić z recesji od innych krajów, co stworzy możliwości na wykorzystanie szans inwestycyjnych i przyciągnięcie inwestorów do Polski.- Dla mnie najważniejsze jest nie to, jak polską gospodarkę ocenia KE lub opozycja, ale agencje ratingowe i inwestorzy. A ich ocena jest pozytywna - mówił minister finansów Tadeusz Kościński.Podkreślił też, że "już trzy razy w tym roku uplasowaliśmy obligacje skarbu państwa z ujemną rentownością, co wskazuje, że to, co się dzieje w polskiej gospodarce, jest dobrze oceniane przez inwestorów. A to oni inwestują swoje pieniądze w naszą gospodarkę".Kościński zaznaczył też, że nasza gospodarka wygląda "bardzo dobrze" na tle europejskim, m.in. dlatego, że w ostatnich latach w Polsce dług publiczny w relacji do PKB spadał. Według Ministerstwa Finansów po I kw. 2020 r. wyniósł 47,9 proc. i był istotnie niższy niż średnia dla krajów UE - 79,5 proc.- Polska miała dobry punkt startu - mówił Kościński. Jak szacuje MF, deficyt sektora finansów publicznych według metodyki UE wyniesie w tym roku 12 proc., a w 2021 r. obniży się do 6 proc.Także Mateusz Walewski. główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego uznał, że nie należy obawiać się długu publicznego, „wyrasta się z niego” bowiem dzięki wzrostowi gospodarczemu.Jak wskazał obrazowo, „długu publicznego nie trzeba spłacać, trzeba go obsługiwać”, a kiedy jest się „krajem budzącym zaufanie na rynkach finansowych, a takim krajem jesteśmy i będziemy, to obsługiwanie długu publicznego polskiego nie powinno być problemem”.Prof. Eugeniusz Gatnar, członek rady polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego, kierował uwagę na instrumenty zastosowane przez polski bank centralny, podobne do działań innych banków centralnych w Europie. Rozpoczęto skup obligacji na rynku wtórnym, do początków września za przeszło 100 mld zł, z czego połowa to papiery skarbowe, a reszta papiery dłużne Polskiego Funduszu Rozwoju i BGK.- Kolejne posunięcie to obniżenie rezerwy obowiązkowej dla banków z 3,5 proc. do 0,5 proc., co uwolniło ok. 40 mld zł - wskazał Gatnar. Miało to zachęcić banki do udzielania kredytów. Swoje znaczenia miało obniżenie stóp procentowych o 140 punktów bazowych.- W drugim kwartale w naszym kraju wzrosła produkcja, sprzedaż detaliczna i optymizm konsumentów. To wynik wspólnego działania rządu i NBP - zaznaczył Gatnar.Obserwujemy na rynku wzrost inflacji wynikający z luki popytowej. Najbardziej urosły ceny usług, w tym finansowych - o 40 proc. Między innymi brak też deflacyjnego czynnika, jakim był import z Chin. Prof. Gatnar przewiduje, że inflacja znajdzie się blisko górnych granic odchylenia od celu.Czy Unia Europejska zareagowała na pandemiczny kryzys w gospodarce szybko? Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, wskazał, że instytucje Wspólnoty w takiej formie, w jakiej zostały utworzone, nie działają nazbyt rychło. W Radzie Europejskiej toczą się bowiem często żmudne negocjacje, co powoduje, że proces podejmowania decyzji trwa. Jednak mamy 1,8 biliona euro na kolejne 7 lat, a budżet związany z pandemią ma być wydatkowany w głównej mierze przez pierwsze 4 lata.Dyrektor PIE ocenił, że Komisja i Rada Europejska - działając na początku pandemii koronawirusa - zrobiły to, co mogły zrobić w danym momencie.Piotr Arak przypomniał wypowiedź prezydenta Francji Emmanuela Macrona, w której zachęcał on francuskie firmy do powrotu z produkcją do rodzimego kraju. Zauważył, że będzie coraz więcej takich głosów za przerzucaniem produkcji z Azji i za zmianami w łańcuchach dostaw, co wiąże się jednak i z tym, że za część produktów i usług Europejczycy będą musieli więcej zapłacić. Polska może na tym skorzystać - jako poddostawca wielu produktów.Paweł Borys, prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, wskazał, że w praktyce połowa wszystkich przedsiębiorstw w Polsce skorzystała z publicznej pomocy, a ponad 60 mld zł chroni ponad 3 mln miejsc pracy i stanowi bardzo silny bufor płynnościowy dla firm, który powinien stabilizować ich sytuację finansową w perspektywie co najmniej najbliższych dwóch lub trzech kwartałów.Paweł Borys zwrócił uwagę, że odbicie gospodarcze od czerwca jest bardzo dynamiczne i stan finansów przedsiębiorstw nie jest tak zły, jak to się wydawało jeszcze na przełomie marca i kwietnia. Część firm zdecydowała się nawet na wycofanie wniosków o pomoc. Prezes PFR-u zaznaczył też, że przewiduje, iż od września do końca roku ok. trzystu dużych firm otrzyma pomoc publiczną.Paweł Borys podkreślił też potrzebę inwestycji centralnych i samorządowych jako elementu w pobudzaniu wzrostu w 2021 roku oraz latach kolejnych. Mogą tu pomóc środki unijne, ale jest oczywiście niezbędne zabezpieczenie wkładu własnego.Wojciech Kostrzewa, prezes zarządu Polskiej Rady Biznesu, zaznaczył, że gospodarka obecnie - po okresie wsparcia - musi odnaleźć swój właściwy rytm i dostosować się do warunków pandemicznych i do tego, co nas czeka w roku przyszłym.Według niego, choć szybkie odbicie się gospodarki po gwałtownym spadku może napawać optymizmem, to obserwuje się również "spłaszczenie" tego ożywienia. Kostrzewa postulował przestawienie w czasach kryzysu polskiej gospodarki na inne tory. Wymienił w tym kontekście: digitalizację, ochronę środowiska i planowanie przestrzenne. W jego ocenie część administracji państwowej egzaminu z cyfryzacji nie zdała...- Przyszła pora na mądry restart, by czas kryzysu wykorzystać i pchnąć gospodarkę na nowe tory - zaznaczył Kostrzewa.Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP, zwrócił uwagę na jedną z decyzji, która mocno oddziałuje zwłaszcza na małe, rodzinne firmy: chodzi o ustalenie płacy minimalnej.- Przyrost płacy minimalnej doszedł do 2600 zł - wskazał. - W obecnych warunkach wzrost płacy minimalnej w relacji do stanu gospodarki staje się istotnym zobowiązaniem, szczególnie dla firm małych. Małe rodzinne firmy są wręcz "dotknięte" płacą minimalną. Płaca minimalna w Warszawie i okolicach to około jednej trzeciej średniej płacy, ale na Podlasiu czy na Mazurach - to aż ponad 50 proc. A jeżeli w przyszłym roku płaca minimalna dojdzie do 2800 zł, to problemy jeszcze się spotęgują. Warto zatem w małych firmach myśleć, jak poszerzać biznes, co nowego produkować... - zaznaczał Malinowski.Jak stwierdziła prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ok. 2 mln płatników było objętych zwolnieniami z obowiązku opłacania składek. Jednak już w lipcu wpłat na różne fundusze zbierane przez ZUS wpłynęło o 3,5 proc. więcej niż rok wcześniej.Jak się okazało, nie doszło do masowego wyrejestrowywania działalności, a także ubezpieczonych. Wzrosła też liczba zarejestrowanych obcokrajowców. Prof. Gertruda Uścińska wskazała na powodzenie działań dla przetrwania firm i zachowania miejsc pracy.- Trzeba docenić wymiar ogromnego wysiłku podejmowanego przez różne instytucje - zaznaczyła prof. Gertruda Uścińska. - Potrafiliśmy się między instytucjami porozumieć co do różnych rozwiązań. Dokonało się przyspieszenie w kwestii cyfryzacji, IT, a dynamika realizacji projektów była ogromna - podkreśliła Uścińska.Mateusz Walewski wskazał, że polski sektor bankowy w porównaniu do innych krajów jest „zdrowy”, jednak będzie miał poważne problemy z zyskownością, a w związku z tym i z kapitałem, w dłuższym okresie.Spadek kredytowania przedsiębiorstw przez sektor bankowy wynika głównie z braku popytu na kredyt. Z jednej strony panuje na rynku niepewność, a z drugiej przedsiębiorstwa dostały dotacje i pożyczki publicznych źrodeł. W Polsce firmy do banków przyjdą teraz po pieniądze na inwestycje.Andrzej Malinowski przypomniał, że rynek pracy reaguje w kryzysach z opóźnieniem. - Wielu ekonomistów wskazuje, że dołek na rynku pracy przed nami – zaznaczył. - Dużo branż jest w trudnej sytuacji. A rynek pracy do poziomu sprzed kryzysu będzie wracał bardzo powoli. Mamy ba nim problemy strukturalne. Stale maleje liczba osób w wieku produkcyjnym. Domagamy się polityki migracyjnej, potrzebujemy reformy klina podatkowego... Potrzebujemy też programów i koncepcji aktywizacji na rynku pracy osób w wieku 60 plus. I dyskusji na temat efektywnego wieku emerytalnego - podkreślił Andrzej Malinowski.Cytowane wypowiedzi pochodzą z sesji „Gospodarka w recesji”, która odbyła się 2 września w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Uczestniczyli w niej: Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego; Paweł Borys, prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju; Eugeniusz Gatnar, członek rady polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego; Wojciech Kostrzewa, prezes zarządu Polskiej Rady Biznesu; Tadeusz Kościński, minister finansów; Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP; Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; Mateusz Walewski, główny ekonomistaBanku Gospodarstwa Krajowego. Moderatorem sesji był Jacek Ziarno, redaktor naczelny Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł.Zobacz retransmisję sesji