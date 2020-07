Gospodarka w programach kandydatów na prezydenta. Mało konkretów

Elementem starcia o prezydenturę między Rafałem Trzaskowskim a Andrzejem Dudy są oczywiście programy wyborcze obu kandydatów. Choć zawarte w nich zapisy dotyczą głównie kwestii społecznych, to obu dokumentach widać też też punkty poruszające kwestie gospodarcze.

Co mówi urzędujący prezydent

Trzaskowski nie jest zwolennikiem sztandarowych pomysłów PiS. Deklaruje, że wstrzyma przekop Mierzei Wiślanej. Chciałby też zastopować budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego (na kilka lat). Uzyskane w ten sposób oszczędności miałyby zasilić m.in. służbę zdrowia.Ubiegający się o ponowny wybór Andrzej Duda deklaruje w programie, że silna gospodarka i utrzymanie miejsc pracy są dla niego kluczowe. "Dobre funkcjonowanie gospodarki to nie tylko podtrzymywanie dobrej koniunktury, dzięki transferom do domowych budżetów Polaków, które napędzają konsumpcję. Polska potrzebuje planu, by ochronić się przed skutkami światowej pandemii, która uderzyła również w gospodarkę" – czytamy w programie obecnego prezydenta.Według niego w kolejnych latach należy nadal realizować kluczowe i sztandarowe inwestycji gospodarczych - takie jak budowa CPK (Centralnego Portu Komunikacyjnego) i przekop Mierzei Wiślanej. Są one, zdaniem prezydenta, konieczne, mają bowiem zapewnić wzrost gospodarczy i łatwiejsze wychodzenie z kryzysu spowodowanego pandemią.Pod znakiem zapytania stoi natomiast podejście Andrzeja Dudy do kwestii energetycznych. Brakuje detali, choć prezydent przyznał, że państwo powinno starać się zmniejszać udział energii z węgla, w zamian inwestując w zieloną energię i budując farmy wiatrowe na Bałtyku.Obecny prezydent jest zwolennikiem budowy silnych koncernów z polskim kapitałem, bo te dają miejsca pracy Polakom. Zapowiada także kontynuowanie akcji „Produkt Polski”. Deklaruje promowanie polskich produktów za granicą i w Polsce.Inny pomysł gospodarczy, którego zwolennikiem jest urzędujący prezydent: aby duże sieci handlowe w Polsce zobligowano do sprzedaży określonego przez państwo asortymentu rolno-spożywczego, wyprodukowanego w naszym kraju.Sumując: choć obaj kandydaci deklarują (w rożnych formach) wspieranie rozwoju gospodarczego kraju, to brakuje w ich programach konkretów.