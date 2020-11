Gowin: apel przedsiębiorców o ratowanie miejsc pracy wyrazem ich odpowiedzialności

Apel przedsiębiorców zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorczości o ratowanie miejsc pracy to wyraz odpowiedzialności za całe społeczeństwo, za bezpieczeństwo gospodarcze - powiedział wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin po przekazaniu mu stanowiska rady.

"Chciałbym podziękować Radzie Przedsiębiorczości za apel, który jest wyrazem odpowiedzialności nie tylko za przyszłość polskich firm i przyszłość miejsc pracy i pracowników zatrudnionych w tych firmach. To jest apel będący wyrazem odpowiedzialności za całe polskie społeczeństwo, za bezpieczeństwo zdrowotne, za bezpieczeństwo gospodarcze, ponieważ służba zdrowia i gospodarka stanowią system naczyń połączonych" - powiedział Gowin.

"Wierzę, że ten apel przyczyni się do tego, że zdołamy uniknąć negatywnego scenariusza. Ale gdyby scenariusz negatywny stał się konieczny, to na dłuższą metę zagrażałoby to nie tylko kondycji gospodarczej, nie tylko poziomowi życia, ale wręcz zdrowotności polskiego społeczeństwa" - dodał.

Rada Przedsiębiorczości zaapelowała w poniedziałek o restrykcyjne przestrzeganie rygorów sanitarnych, w miejscach pracy, co pozwoli uchronić Polskę przed zamknięciem gospodarki.

Według Rady Przedsiębiorczości zamknięcie gospodarki spowoduje potężny kryzys i likwidację ogromnej liczby miejsc pracy, dlatego trzeba temu przeciwdziałać, podchodząc do kwestii sanitarnych ze szczególną odpowiedzialnością.