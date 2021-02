Gowin: będzie rekomendacja otwarcia sal zabaw dla dzieci, jeśli nie nastąpi wzrost zachorowań

Jeśli nie nastąpi wzrost zachorowań na Covid-19, to nie wykluczam, że będzie rekomendacja ze strony Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii dotycząca otwarcia sal zabaw dla dzieci - poinformował w trakcie sesji pytań na Facebooku wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

"Jeżeli nie nastąpi wzrost zachorowań, to nie wykluczam, że będzie rekomendacja ze strony Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii dotycząca otwarcia sal zabaw dla dzieci" - powiedział Gowin, odpowiadając w piątek na pytania przedsiębiorców.

Zaznaczył, że w przypadku sal zabaw, kilkuletnim dzieciom zazwyczaj towarzyszą też rodzice, co zwiększa ryzyko zakażeń. "Przypominam, że sale zabaw są uwzględnione w pomocy rządowej, zarówno w tarczy branżowej, jak i Tarczy Finansowej 2.0" - powiedział.

Minister przekazał, że resort pracuje nad rozwiązaniami, które pozwolą - w szczególnych przypadkach - wesprzeć przedsiębiorców, których nie obejmuje system kodów PKD.

"Ale samo kryterium spadku przychodów byłoby niezwykle ryzykowne bo, po pierwsze, to byłoby nie do przeliczenia, czyli równie dobrze mogłoby to kosztować 10 mld zł, jak 100 mld zł. Natomiast z drugiej strony pomoc trafiałaby też do wielu firm, które na tę pomoc nie zasługują, bo mają trudności, spadek przychodów nie ze względu na pandemię, ale ze względu m.in. na błędne decyzje, strategię biznesową" - tłumaczył szef MRPiT. Jak dodał, jest to temat dyskutowany na całym świecie. "To jest temat firm zombie, które za sprawą źle wycelowanej pomocy z budżetu państwa mogą się sztucznie utrzymywać, drenując jednocześnie budżet ze środków, które są potrzebne na wspieranie tych firm, o które naprawdę warto walczyć" - wskazał.

Gowin przyznał, że w przypadku zastosowania PKD pomocniczego, to liczba firm "wzrosłaby wielokrotnie i wielokrotnie musiałaby wzrosnąć pomoc ze strony państwa". "Uważam, że to jest niewykonalne, to zatopiłoby naszą gospodarkę" - powiedział.

Na Tarczę Finansową 2.0 PFR składa się komponent przeznaczony dla mikrofirm o wartości 6,5 mld zł oraz część skierowana dla małych i średnich firm, również o wartości 6,5 mld zł. Wnioski o wsparcie przedsiębiorcy mogą składać od 28 lutego br.

Warunkiem udzielenia pomocy finansowej przez PFR są m.in. prowadzenie działalności w ramach co najmniej jednego określonego w programie kodu PKD, czy zatrudnianie co najmniej jednego pracownika na dzień 31 grudnia 2019 r. lub 31 lipca 2020 r. Firmy, które chcą skorzystać z pomocy muszą też wykazać określony spadek obrotów.