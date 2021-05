Gowin: Będziemy wspierać polski przemysł i eksport krajowych firm

Lokomotywą polskiego rozwoju gospodarczego są przemył i eksport, dlatego pracujemy nad wsparciem tych gałęzi gospodarki - podkreślił wicepremier Jarosław Gowin. Wymienił m.in. nową politykę przemysłową oraz większe wsparcie dla polskich firm zajmujących się eksportem.

"Lokomotywą polskiej gospodarki w czasie tego kryzysu był przede wszystkim przemysł i eksport. Dlatego pracujemy w MRPiT nad nową polityką przemysłową. Bedzie polegała na wyodrębnieniu tych branż, które mają największy potencjał wzrostu, konkurencyjności, zdolność zdobywania światowych rynków" - powiedział w sobotę podczas prezentacji "Polskiego Ładu" wicepremier, lider Porozumienia Jarosław Gowin.

Wyjaśnił, że współpraca ma polegać na zawieraniu kontraktów branżowych i dyskusji z nimi na temat najlepszych rozwiązań, które mogą im pomóc.

Odnosząc się do eksportu wicepremier podkreślił, że za marzec polski eksport przekroczył kwotę 110 mld zł. Dodał, ze to "rekord wszech czasów" jednocześnie przyznając, że aż połowa naszego eksportu jest wypracowywana przez firmy z kapitałem zagranicznym, a 2/3 największych eksporterów to spółki córki globalnych firm, które mieszczą się w Polsce.

Dlatego - kontynuował - rządowi zależy, aby to polscy przedsiębiorcy w jak najszerszym zakresie wychodzili poza granice kraju. "Żeby promować polską markę wysokiej jakości również pod względem nowoczesności produktu. Stawiamy na Polskę, stawiamy na wasze firmy" - zaznaczył Gowin, zwracając się do polskich przedsiębiorców.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl