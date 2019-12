Gowin: bez innowacji nie ma mowy o rozwoju gospodarczym

Bez innowacji nie ma mowy o rozwoju gospodarczym ani o większym inwestowaniu w edukację i zdrowie oraz nowych transferach socjalnych - powiedział w czwartek wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podczas dorocznego spotkania Izby Zbożowo -Paszowej.

"To wy tworzycie nowe miejsca pracy, to wy płacicie podatki, a dzięki waszej przedsiębiorczości i kreatywności rozwija się polska gospodarka - powiedział wicepremier, zwracając się do przedsiębiorców z branży rolnej.

Dodał, że rolą państwa powinno być wspieranie wolnego rynku, niskich podatków, prywatne firmy. Jego zdaniem należy uruchamiać różne programy wspierające narodowy kapitał i rozwój innowacji.

Jak podkreślił, bez wsparcia dla polskich firm, bez inwestowania w nowe technologie i innowacje, nie ma mowy o rozwoju gospodarczym, nie ma mowy o skutecznym wyścigu konkurencyjnym na globalnym rynku.

"Bez rozwoju nie ma mowy o państwie dobrobytu, nie ma mowy o większym inwestowaniu w edukację i zdrowie, nie ma mowy o rozszerzaniu transferów socjalnych" - dodał. Zaznaczył, że "nie uda się osiągnąć ambitnego celu 2 proc. PKB na innowacje do 2020 roku, ale wymagane przez UE 1,7 proc. jest prawdopodobnie możliwe".

Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Marek Dietl mówił o projekcie tzw. Platformy Żywnościowej. "Chcemy umożliwić rolnikom sprzedaż na giełdzie za pośrednictwem naszej platformy, a odbiorcom hurtowym zakup za pośrednictwem tej platformy" - wskazał.

Dodał, że to nie będzie kontakt "jeden do jednego", tylko sprzedający będą zgłaszać swoje oferty cenowe, a hurtownicy będą mogli zgłaszać propozycje, za ile będą chcieli kupić. "Na przecięciu podaży i popytu będzie wyznaczona rynkowa cena" - wyjaśnił Dietl.

Prezes GPW podkreślił, że dzięki platformie rynku rolnego dochody rolników mogą być wyższe, a dla konsumentów produktów rolnych może to oznaczać niższe ceny w sklepach. Dodał, że giełda jest po to, żeby zwiększać efektywność działania rynków.

Izba Zbożowo-Paszowa istnieje od 1997 r, zrzesza 60 firm z sektorów: produkcji pasz, olejów, młynarstwa i przechowywania zbóż oraz przemysłu biopaliwowego.