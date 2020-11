Gowin: bez lockdownu polskie PKB w drugiej połowie 2021 r. powinno zacząć rosnąć

Jeśli unikniemy ponownego zamknięcia gospodarki, jakie mieliśmy wiosną, to w drugiej połowie 2021 roku powinniśmy mieć do czynienia ze wzrostem gospodarczym - ocenił w piątek wicepremier Jarosław Gowin.

"Jeżeli uda się nam uniknąć ponownego zamknięcia gospodarki, takiego jak pamiętamy z wiosny, to już w drugiej połowie przyszłego roku powinniśmy mieć do czynienia z wyraźnym rozwojem polskich firm, wzrostem PKB. Jeśli natomiast tempo wzrostu zakażeń (koronawirusem - PAP) znowu by się podniosło, gdyby była konieczność szybkiego zamknięcia gospodarki, to niestety konsekwencje i straty liczylibyśmy na długie, długie lata" - powiedział wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii w piątek na antenie TVP Info.

Gowin dodał, że liczy na to, iż w najbliższych tygodniach będzie można zacząć odmrażać "przyjemniej niektóre" z branż, które są obecnie dotknięte restrykcjami związanymi z koronawirusem, o ile liczba zakażeń COVID-19 nie będzie rosnąć.