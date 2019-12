Gowin: bez niskich podatków, prostego prawa, konkurencji i innowacji nie będzie rozwoju Polski

Dopiero na takich fundamentach jak niskie podatki, proste prawo, swobodna konkurencja i innowacje można budować rozwój Polski oraz myśleć o „polskim państwie dobrobytu” i programach społecznych - mówił w środę w Katowicach wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Był on jednym z gości konferencji Impact Fintech'19. W swoim wystąpieniu mówił o fundamentach, na których jego zdaniem powinna rozwijać się polska gospodarka.

"Bez szacunku dla ludzi przedsiębiorczych i utalentowanych nie ma mowy o dalszym rozwoju Polski. Bez wsparcia dla naszych firm nie ma mowy o dalszym rozwoju Polski. Bez inwestowania w nowe technologie i innowacje nie ma mowy o dalszym rozwoju gospodarczym Polski" - powiedział. "Nie ma mowy o tzw. polskim państwie dobrobytu, nie ma mowy o skutecznym udziale w globalnym wyścigu konkurencyjnym, nie ma mowy o zatrzymywaniu ucieczki najzdolniejszych Polaków za granicę, nie ma mowy o inwestowaniu dalszych znaczących środków w edukację czy służbę zdrowia, nie ma mowy o transferach socjalnych" - wyliczał.

Gowin ocenił, że nadchodzi czas, w którym nagłaśniane będą różne "zabobony gospodarcze", tymczasem kluczowe jest docenianie roli przedsiębiorców - bez tego dojdzie nie tylko do spowolnienia gospodarczego, ale wręcz cofania się w rozwoju. "Pewnego dnia obudzimy się jako społeczeństwo stare i biedne, wykluczone z nowoczesnego świata, społeczeństwo cyfrowych niewolników" - uważa.

W opinii Gowina, w bieżącej walce politycznej i doraźnie podejmowanych decyzji nie wolno zapominać o problemach krytycznych dla kraju i próbować rozwiązywać je w ponadpartyjnym porozumieniu. Trzeba to zrobić, jeśli Polska ma rozwijać się tak, jak w ostatnich trzydziestu latach i wyrwać się z pułapki średniego wzrostu - wskazał.

Według niego te "piekielnie trudne wyzwania", którym trzeba stawić czoła, to powstrzymanie katastrofy demograficznej, zagwarantowanie realnego wsparcia przedsiębiorcom, zapewnienie "dobrej, łatwo dostępnej i taniej" energii, podniesienie jakości usług publicznych oraz inwestowanie w badania, rozwój, cyfryzację i innowacje.

"W gospodarce sprawdzają się niskie podatki, prywatna własność, proste prawo i swobodna konkurencja - tyle, to jest potrzebne, żeby gospodarka się rozwijała" - powiedział Gowin i dodał, że państwo - za wyjątkiem czasu głębokiego kryzysu gospodarczego - powinno być przede wszystkim strażnikiem reguł uczciwej konkurencji i ograniczać swoją rolę do spraw związanych z bezpieczeństwem narodowym i innowacjami. "Powinno dzielić się ryzykiem z przedsiębiorcami, którzy wchodzą w nowe obszary - tam, gdzie skala inwestycji i ryzyka przekracza prywatnego przedsiębiorcę" - wskazał.

"Dopiero na takich zasadach - niskie podatki, prywatna własność, proste prawo, swobodna konkurencja - dopiero na takich fundamentach - możemy budować programy solidarności społecznej. Nie ma fundamentów gospodarczych, nie ma wolnego rynku, nie będzie programów społecznych na dłuższą metę, to jest rzecz oczywista" - podkreślił.

Wicepremier zaznaczył, że w minionych czterech latach rząd starał się wprowadzić wiele rozwiązań sprzyjających przedsiębiorcom, ale - jak zaznaczył - "przepisy to jedno, a praktyka funkcjonowania urzędów państwowych to drugie i będziemy dążyć do tego, żeby tę praktykę odpowiednio pozmieniać".

Gowin deklarował, że dotychczasowe działania rządu to dopiero początek wsparcia przedsiębiorców, które powinno trwać przez kolejne dekady. Mówił m.in. o konieczności ograniczenia liczby przepisów oraz obciążeń sprawozdawczych przedsiębiorców, a także planach rozszerzenia grupy przedsiębiorców, którzy będą mogli płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne.

Minister oświadczył, że dla niego szczególnie ważnym obszarem są innowacje. Jak przekonywał, wreszcie dokonał się przełom w tej dziedzinie - m.in. dzięki wprowadzeniu ustaw o innowacyjności. "W roku 2018 r. (…) wreszcie przebiliśmy ten, zawstydzający trochę, pułap 1 proc. PKB na badania i rozwój. 1,20 proc. - to już się coś liczy. Chcę was zapewnić, że za rok 2019 te dane - widzimy to bardzo wyraźnie - będą zdecydowanie lepsze" - oświadczył. Wicepremier zapewnił, że działania proinnowacyjne będą kontynuowane.